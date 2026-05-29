Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas: homenaje a quienes trabajan por la paz en el mundo

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Este 29 de mayo se conmemora el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2003 para reconocer la labor de los hombres y mujeres que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz en distintas regiones del mundo.

La jornada coincide con el aniversario del inicio de la primera misión de paz de la ONU, desplegada en Palestina en 1948 bajo el nombre de Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT). Desde entonces, cientos de miles de efectivos militares, policías y trabajadores civiles han participado en misiones destinadas a prevenir conflictos, proteger a las poblaciones vulnerables y contribuir a la estabilidad internacional.

Además de destacar el compromiso del personal en servicio, la fecha rinde homenaje a quienes sacrificaron sus vidas en el cumplimiento de su deber. Desde 1948, más de 4.400 integrantes de las operaciones de paz han fallecido mientras trabajaban en zonas de conflicto alrededor del mundo.

El lema de 2025

La conmemoración de este año se desarrolla bajo el lema “El Futuro del Mantenimiento de la Paz”, una consigna que pone el foco en los desafíos actuales y futuros que enfrentan las misiones de la ONU en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

Actualmente, más de 68.000 militares, policías y civiles participan en 11 operaciones de paz activas. Su trabajo resulta fundamental para apoyar procesos de reconciliación, proteger a las comunidades afectadas por la violencia y promover condiciones para una paz duradera.

Los “cascos azules”

Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas son conocidas popularmente como los “cascos azules” debido al característico color de sus cascos y boinas. Entre sus principales funciones se encuentran supervisar acuerdos de alto el fuego, proteger a la población civil, facilitar ayuda humanitaria, apoyar procesos electorales y colaborar en el desarme de grupos armados.

A lo largo de casi ocho décadas, estas misiones han estado presentes en numerosos escenarios de conflicto, incluyendo países como Camboya, Liberia, Sierra Leona, Líbano y la República Democrática del Congo.

Una fecha para reflexionar

El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas también busca generar conciencia sobre la importancia de la cooperación internacional para prevenir conflictos y construir sociedades más seguras y justas.

En distintas sedes de la ONU y en los países miembros se realizan ceremonias conmemorativas, ofrendas florales, mensajes institucionales y la entrega de reconocimientos, entre ellos la Medalla Dag Hammarskjöld, otorgada de manera póstuma a los integrantes del personal de paz fallecidos en servicio.

La conmemoración recuerda que la paz no es un logro permanente, sino una tarea colectiva que requiere compromiso, solidaridad y cooperación entre las naciones. El trabajo de los cascos azules continúa siendo un símbolo del esfuerzo global por preservar la seguridad y la dignidad humana en las regiones más afectadas por los conflictos.