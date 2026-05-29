Día del Bicicletero, un homenaje a quienes promueven la movilidad sustentable

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Cada 29 de mayo se celebra en la Argentina el Día del Bicicletero, una jornada destinada a reconocer a quienes trabajan, promueven y utilizan la bicicleta como medio de transporte, deporte y recreación. La fecha también rinde homenaje a uno de los máximos referentes del ciclismo nacional, Martín Remigio Saavedra, cuya historia se convirtió en símbolo de esfuerzo, perseverancia y pasión por las dos ruedas.

La conmemoración fue impulsada en 1982 por el Centro Promocional de la Bicicleta, que propuso establecer esta fecha para destacar la importancia de la actividad ciclista en el país. Aunque la elección del día fue arbitraria, el homenaje estuvo inspirado en la figura de Saavedra, considerado uno de los ciclistas más emblemáticos de la Argentina.

Nacido en Mendoza en 1911, Remigio Saavedra inició su carrera deportiva a temprana edad y obtuvo su primera victoria con apenas 14 años. Sin embargo, su reconocimiento trascendió las competencias deportivas gracias a una hazaña que quedó grabada en la memoria colectiva: recorrer en bicicleta los más de mil kilómetros que separan Mendoza de Buenos Aires.

La primera travesía la realizó en 1943 y volvió a repetirla en 1981, cuando tenía 70 años. En esta última ocasión, su objetivo fue generar conciencia sobre los perjuicios del consumo de tabaco. El histórico recorrido culminó el 5 de diciembre de ese año, fecha que posteriormente fue adoptada como el Día del Ciclista Argentino.

De esta manera, la figura de Remigio Saavedra quedó ligada a dos celebraciones nacionales que reconocen tanto la práctica deportiva como el uso cotidiano de la bicicleta.

Un medio de transporte con múltiples beneficios

La celebración del Día del Bicicletero también invita a reflexionar sobre la importancia de la bicicleta como alternativa de movilidad sustentable. En este sentido, el próximo 3 de junio se conmemorará el Día Mundial de la Bicicleta, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacan que la bicicleta constituye un medio de transporte económico, accesible, limpio y amigable con el ambiente. Su utilización contribuye a reducir la contaminación, disminuir la congestión vehicular y promover ciudades más sostenibles.

Además, la práctica regular del ciclismo aporta importantes beneficios para la salud física y mental. Entre ellos se encuentran la prevención del sedentarismo, la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, así como la mejora del bienestar emocional y la calidad de vida.

En este marco, el Día del Bicicletero se presenta como una oportunidad para valorar el trabajo de quienes integran el sector, fomentar hábitos saludables y promover el uso de un transporte que combina actividad física, economía y respeto por el medioambiente.