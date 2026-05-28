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Sociedad

“El galope de la cebra”: una propuesta literaria para hablar de las enfermedades invisibles y la salud emocional en la infancia

La Biblioteca Popular José Ingenieros invita a niños, niñas y familias a la presentación del libro de Emiliana Chávez este sábado 30. La actividad propone un espacio de reflexión y encuentro para comprender que no todos los procesos de salud son visibles y destacar el valor de las redes de apoyo y el cuidado emocional desde edades tempranas

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La Biblioteca Popular José Ingenieros será escenario, este sábado 30 a las 10:30 horas, de la presentación del libro infantil El galope de la cebra, de la autora Emiliana Chávez, en una actividad abierta a la comunidad que busca promover el diálogo sobre las llamadas “enfermedades invisibles” y la importancia de la salud emocional durante la infancia.

A través de una historia sensible y cercana, el encuentro invita a niños, niñas y sus familias a reflexionar sobre aquellas situaciones de salud que no siempre pueden percibirse a simple vista, fomentando la empatía, la comprensión y el respeto por las distintas experiencias que atraviesan las personas.

La propuesta pone especial énfasis en la necesidad de reconocer y valorar las redes de contención, integradas por familiares, amistades, profesionales de la salud y todas aquellas personas que acompañan los procesos de bienestar y recuperación. Asimismo, busca transmitir un mensaje de respeto hacia los tiempos y necesidades de cada cuerpo, promoviendo una mirada más inclusiva y consciente sobre la salud.

Desde la organización destacaron que la literatura infantil constituye una herramienta fundamental para abordar temas complejos de manera accesible, generando espacios de conversación y aprendizaje compartido entre grandes y chicos.

La actividad cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones y organizaciones comprometidas con la promoción de la cultura, la educación y la salud integral, consolidando a la biblioteca como un espacio de encuentro comunitario y reflexión.

La invitación está dirigida a toda la familia para compartir una mañana de lectura, diálogo y sensibilización en torno a una temática que atraviesa a muchas personas y que merece ser visibilizada desde la infancia.

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