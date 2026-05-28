Nueve de Julio: el Frente Renovador perfila sus candidatos para disputar la Intendencia en 2027

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El Frente Renovador comenzó a delinear su estrategia política de cara a las elecciones de 2027 y en Nueve de Julio ya surgen los nombres que podrían encabezar la propuesta del espacio para disputar la Intendencia, actualmente gobernada por el PRO.

La definición se enmarca en una serie de encuentros encabezados por Sergio Massa con dirigentes de la Cuarta Sección Electoral, donde el líder renovador pidió a los referentes territoriales intensificar el trabajo en cada distrito, recorrer los barrios y mantener contacto directo con los vecinos para relevar necesidades y elaborar propuestas concretas de gestión.

En ese contexto, el dirigente Sebastián “Chachi” Malis aparece como una de las principales alternativas que analiza el Frente Renovador para encabezar la construcción política local. Con una activa participación en la vida partidaria y presencia territorial, su nombre figura entre las opciones que evalúa el espacio para competir por la conducción del municipio.

Junto a Malis también gana protagonismo la figura de Esteban Naudín, actual presidente del Concejo Deliberante, quien es observado por la dirigencia seccional como otro de los referentes con proyección para una eventual candidatura en 2027.

La estrategia electoral del massismo en la región cuenta con el acompañamiento de Alexis Guerrera, exintendente de General Pinto y actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, considerado uno de los principales articuladores políticos del Frente Renovador en la Cuarta Sección.

Desde el espacio destacan la necesidad de fortalecer el trabajo territorial y construir una propuesta amplia que permita consolidar una alternativa competitiva en distritos donde actualmente gobiernan otras fuerzas políticas. En Nueve de Julio, el objetivo será ampliar la representación local y posicionar dirigentes con capacidad de gestión y cercanía con los vecinos.

Mientras aún faltan más de un año para el inicio formal del calendario electoral, el Frente Renovador ya comenzó a mover sus piezas y a proyectar liderazgos en cada distrito de la región. En Nueve de Julio, los nombres de Malis y Naudín aparecen hoy como las principales referencias de una construcción que busca ganar protagonismo rumbo a 2027.