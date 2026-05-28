Avanzan las tareas de mejorado y mantenimiento urbano sobre calle Schweitzer

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La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio continúa ejecutando tareas de mantenimiento y mejorado urbano en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan permanente destinado a optimizar la infraestructura urbana y garantizar mejores condiciones para vecinos y conductores.

En esta oportunidad, los trabajos se concentran sobre calle Schweitzer, donde personal municipal desarrolla labores de desmalezamiento en los laterales, limpieza de veredas y acondicionamiento de cordones, acciones fundamentales para mantener el orden y la correcta conservación del sector.

Estas intervenciones permiten mejorar la transitabilidad, favorecer la visibilidad y reforzar las condiciones de seguridad para quienes circulan diariamente por la zona. Asimismo, contribuyen al cuidado del espacio público y a la generación de entornos más limpios y agradables para la comunidad.

Desde el municipio destacaron que estas tareas forman parte de un programa de mantenimiento continuo que se lleva adelante en distintos barrios de la ciudad, con el propósito de responder a las necesidades de los vecinos y sostener el buen estado de la infraestructura urbana.