jueves, mayo 28, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
jueves, mayo 28, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

Avanzan las tareas de mejorado y mantenimiento urbano sobre calle Schweitzer

La Municipalidad de Nueve de Julio lleva adelante trabajos de desmalezamiento, limpieza y acondicionamiento en este sector de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad y preservar los espacios públicos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio continúa ejecutando tareas de mantenimiento y mejorado urbano en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan permanente destinado a optimizar la infraestructura urbana y garantizar mejores condiciones para vecinos y conductores.

En esta oportunidad, los trabajos se concentran sobre calle Schweitzer, donde personal municipal desarrolla labores de desmalezamiento en los laterales, limpieza de veredas y acondicionamiento de cordones, acciones fundamentales para mantener el orden y la correcta conservación del sector.

Estas intervenciones permiten mejorar la transitabilidad, favorecer la visibilidad y reforzar las condiciones de seguridad para quienes circulan diariamente por la zona. Asimismo, contribuyen al cuidado del espacio público y a la generación de entornos más limpios y agradables para la comunidad.

Desde el municipio destacaron que estas tareas forman parte de un programa de mantenimiento continuo que se lleva adelante en distintos barrios de la ciudad, con el propósito de responder a las necesidades de los vecinos y sostener el buen estado de la infraestructura urbana.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6235

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR