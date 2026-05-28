Claudia Deus: la voz detrás de la consola que abrió camino a las mujeres en la radio

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En el marco de la Semana de Mayo y tras celebrarse el Día del Operador de Radio el domingo 24, Cadena Nueve realizó un reconocimiento especial a Claudia Deus, histórica operadora técnica y referente de los medios de comunicación, considerada una de las primeras mujeres operadoras de radio del paìs, pionera en la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Nueve de Julio.

Durante una entrevista en ‘Despertate’ con Gustavo Tinetti, por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visiòn Plus TV, Claudia repasó sus comienzos en LT33 AM 1560 de Nueve de Julio, emisora que este año cumplirá 53 años de historia y que actualmente atraviesa un proceso de mejoras técnicas para volver al aire con mayor potencia.

“Me gustaba mucho la música y el lado donde yo vivía la radio era del lado de la pecera”, recordó Deus sobre aquellos años 80. Contó que comenzó acercándose a la radio para cebarle mate y llevarle bizcochitos al operador Walter Navarro mientras se emitía el programa “Sensaciones”.

Con apenas 18 años, y tras ser descubierta operando junto a Walter Navarro y “Qique” Orellana, recibió la oportunidad que marcaría su carrera. “Los fierros fueron mi primer amor”, afirmó, destacando que antes de estudiar locución eligió formarse como operadora técnica.

En la charla, Claudia destacó el rol fundamental que históricamente tuvo el operador en la radio: “Por el operador pasa toda la radio. Tiene que saber cómo conducís, cuánto tiempo tenés, qué música va, si entra alguien al aire. Todo pasa por el operador técnico, solamente que no se ve”.

La evolución tecnológica también ocupó un lugar central en el diálogo. Deus recordó la época de las cintas abiertas, los cassettes y las tandas armadas manualmente, y comparó aquellos tiempos con la actualidad, donde “todo se resume a un mouse y una computadora”.

Si bien reconoció que la tecnología mejoró la calidad de audio y amplió el alcance de las radios gracias a internet, también advirtió que simplificó tanto los procesos que “descalificó un poco la profesión” y redujo la complejidad técnica que caracterizaba al operador de antaño.

La conversación derivó luego hacia la inteligencia artificial y sus implicancias en la comunicación. Tanto Tinetti como Deus coincidieron en que la IA representa un desafío histórico para los medios y la sociedad.

“Hoy ya dudamos de la palabra, de la imagen y de la noticia”, expresó Claudia, quien alertó sobre el uso irresponsable de herramientas capaces de clonar voces, generar imágenes falsas y producir contenidos automatizados. “La tecnología está genial, el problema es cómo se usa”, resumió.

En ese contexto, valoró el reciente mensaje del Papa León XIV sobre inteligencia artificial y ética, remarcando la necesidad de preservar la humanidad frente al avance tecnológico. “Hay que comenzar a revalorarnos y volver a la ética, una palabra que hoy parece estar en desuso”, sostuvo.

También hubo espacio para analizar el deterioro del debate público y la pérdida de respeto en redes sociales y medios de comunicación. “Antes lo que decía el locutor era palabra santa porque había formación y responsabilidad. Hoy muchas veces se perdió ese respeto por el oyente”, reflexionó.

Finalmente, Claudia Deus agradeció el reconocimiento y recordó con emoción sus raíces en LT33: “Yo nací en LT3, fue mi cuna. De ahí partí hacia Buenos Aires y comenzó toda mi historia”.