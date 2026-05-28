Aumentarían el monotributo y más trabajadores pagarían ganancias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno de Javier Milei avanzar con una reforma tributaria integral orientada a fortalecer los ingresos fiscales del Estado. La propuesta fue incluida en el documento técnico denominado “Argentina: temas seleccionados”, difundido tras la primera revisión del acuerdo vigente entre el organismo y el país, que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares destinado a reforzar las reservas del Banco Central.

La sugerencia del FMI aparece en un contexto de caída de la recaudación asociada a la desaceleración del consumo y de la actividad económica. Según el organismo, Argentina podría incrementar sus ingresos tributarios en el equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI) mediante una serie de modificaciones al sistema impositivo.

Entre los principales cambios propuestos figura una ampliación significativa del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. De acuerdo con el diagnóstico del Fondo, actualmente solo alrededor del 1% de los trabajadores formales paga ese tributo, mientras que el objetivo sería elevar esa proporción hasta el 20%.

La medida supondría incorporar a cientos de miles de asalariados al pago del impuesto, profundizando el impacto que ya generó la restitución de la denominada cuarta categoría durante la actual gestión. Esa decisión había sido cuestionada por sectores sindicales y de la oposición, debido a que Milei había manifestado durante la campaña electoral su rechazo a gravar los salarios.

Otro de los puntos centrales del planteo del FMI es la necesidad de “alinear” el régimen de monotributo con el sistema tributario general. Según el informe, esta modificación podría aportar ingresos equivalentes al 1% del PBI.

Aunque el documento no detalla el mecanismo específico, especialistas interpretan que el objetivo sería reducir las diferencias existentes entre el monotributo y los impuestos que enfrentan trabajadores autónomos y empresas dentro del régimen general. En la práctica, esto podría traducirse en mayores obligaciones tributarias para monotributistas, emprendedores y trabajadores independientes.

La propuesta adquiere relevancia en un escenario donde el monotributo ha ganado peso como modalidad de inserción laboral. Durante los últimos años, el número de monotributistas creció de manera sostenida, mientras que el empleo formal mostró un desempeño más débil. Por ello, cualquier modificación al régimen tendría un impacto directo sobre una porción cada vez más amplia de trabajadores.

No es la primera vez que el Gobierno analiza cambios en este esquema. En noviembre del año pasado, la administración nacional había evaluado una reforma del monotributo, aunque finalmente decidió no avanzar con la iniciativa.

La recomendación del FMI también contrasta con algunas de las medidas impulsadas por la gestión libertaria, que ha promovido reducciones selectivas de impuestos como Bienes Personales y, más recientemente, anunció una baja en las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Mientras el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal y sostener el programa económico acordado con el Fondo, la discusión sobre una reforma tributaria integral podría abrir un nuevo foco de debate político y económico, especialmente por su impacto potencial sobre trabajadores asalariados, monotributistas y pequeños contribuyentes.