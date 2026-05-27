La Cámara de Comercio e Industria de Junín presenta el anteproyecto de embellecimiento de Avenida Rivadavia

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La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) convocó a los comerciantes del centro comercial de Avenida Rivadavia a participar de la presentación del anteproyecto de embellecimiento de ese importante sector de la ciudad, una iniciativa que busca poner en valor la zona y acompañar el desarrollo urbano generado por la obra del paso bajo nivel.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 28 de mayo, a las 14 horas, en la sede de la entidad ubicada en 25 de Mayo 65. La jornada contará con la presencia de funcionarios del Gobierno de Junín, autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y representantes de la Cámara.

La presidenta de la SCIJ, Marianela Mucciolo, destacó la importancia de la participación de los comerciantes en la definición del proyecto. “El objetivo de la reunión es decidir entre todos el futuro del centro comercial de Avenida Rivadavia. La obra contempla el tramo comprendido entre Jean Jaurés y Avenida Libertad, y busca poner en valor ese sector para que quede en sintonía con la obra del paso bajo nivel”, explicó.

Asimismo, remarcó el acompañamiento institucional que la entidad brinda a los comerciantes de la zona desde el inicio de las obras ferroviarias. “Es nuestro deber estar cerca de quienes lo necesitan. Los comerciantes de Avenida Rivadavia requieren hoy de la ayuda de la institución. Desde el inicio de la obra del paso bajo nivel asumimos el compromiso de acompañarlos hasta que se resuelvan todos sus problemas, y así lo estamos haciendo. Los esperamos a todos en el encuentro”, afirmó.

Para concluir, Mucciolo sostuvo que el éxito del proyecto dependerá del involucramiento de los propios comerciantes. “El embellecimiento no tiene sentido si no nace del acompañamiento y la decisión de quienes desarrollan su actividad en el sector. Nuestro rol es escuchar, proponer y generar los espacios para que esas transformaciones puedan hacerse realidad”, señaló.

Los interesados en obtener más información pueden comunicarse al teléfono 2364-718221 o escribir al correo electrónico [email protected].