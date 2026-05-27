La Peña Antonio Roma recibe a referentes nacionales del espacio xeneize

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La Peña Antonio Roma de la ciudad de 9 de Julio será sede este viernes 29 de mayo de un encuentro político e institucional encabezado por Jorge Reale, candidato a presidente de Boca Juniors, y Sebastián Battaglia, histórico exmediocampista, exentrenador del club y uno de los futbolistas más ganadores de la historia xeneize.

La visita forma parte de una recorrida federal impulsada por el espacio que lidera Reale, con el objetivo de acercar sus propuestas de gestión a socios e hinchas de distintos puntos del país, escuchar inquietudes y generar un intercambio directo sobre el futuro institucional del club.

Durante la actividad, Reale expondrá los principales ejes de su proyecto para Boca Juniors, mientras que Battaglia aportará su mirada desde la experiencia deportiva y su vínculo histórico con la institución.

Previo al inicio de la charla abierta, ambos protagonistas ofrecerán una conferencia de prensa destinada a medios y cronistas locales, donde responderán consultas sobre la actualidad del club, la vida política de Boca y los objetivos del espacio de cara a las próximas elecciones.

El encuentro se desarrollará en la sede de la Peña Antonio Roma, ubicada en la esquina de Mitre y Juan B. Justo, y contará con la presencia de socios, simpatizantes y vecinos de la región.

Detalles del encuentro