José Paradela, campeón con Cruz Azul y orgullo de Facundo Quiroga

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El futbolista argentino José Paradela volvió a dejar en alto el nombre de Facundo Quiroga tras consagrarse campeón de la Liga MX con Cruz Azul. El mediocampista, nacido en la localidad bonaerense, tuvo un emotivo gesto luego de obtener el título: lució la camiseta violeta quieroguense, recordando sus inicios en la Escuela de Fútbol del Club Atlético de Facundo Quiroga.

Paradela, acompañado por su padre Julio, viajará en las próximas horas a su pueblo natal, donde permanecerá hasta después del Mundial, para compartir el logro con familiares, amigos y toda la comunidad que siguió de cerca su crecimiento futbolístico.

El ex jugador de River Plate formó parte del plantel campeón de Cruz Azul que derrotó 2 a 1 a Pumas UNAM en la final del Clausura de la Liga MX, disputada en el estadio Olímpico Universitario.

Los Universitarios no lograron aprovechar su localía y terminaron cayendo ante “La Máquina”. El conjunto local se había puesto en ventaja con un tanto de Robert Morales a los 30 minutos del primer tiempo, pero Cruz Azul reaccionó en el complemento gracias al gol en contra de Rubén Duarte y al tanto decisivo de Rodolfo Rotondi.

Rotondi fue elegido como la gran figura del encuentro por su despliegue y por convertir el gol del campeonato. También se destacó Agustín Palavecino, quien tuvo una intensa participación ofensiva para el conjunto cementero.

El equipo dirigido por Joel Huiqui formó con Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos; Amaury García, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodríguez y Rodolfo Rotondi; Osinachi Ebere.

Paradela debió dejar el campo a los 35 minutos de la primera etapa y fue reemplazado por Gabriel Fernández, aunque igualmente pudo celebrar una nueva conquista en su carrera profesional.

La historia del volante tiene un fuerte vínculo con Facundo Quiroga. Allí dio sus primeros pasos futbolísticos en la Escuela de Fútbol del Club Atlético local, institución que hoy sigue con orgullo el recorrido internacional de uno de sus hijos deportivos más destacados.