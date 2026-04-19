Boca venció a River en el Monumental y se quedó con el Superclásico del Apertura 2026

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Boca Juniors derrotó 1 a 0 a River Plate este domingo en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El único gol del encuentro lo marcó Leandro Paredes, de penal, sobre el cierre del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda consolidó su buen momento y logró su segundo triunfo consecutivo ante el Millonario, tras el 2-0 conseguido en noviembre pasado. Para River, en tanto, significó la primera derrota desde la llegada de Eduardo Coudet como entrenador.

Un partido trabado que se definió por un detalle

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, el inicio fue muy disputado y con pocas situaciones claras. River intentó imponerse con la pelota detenida, mientras que Boca apostó al juego directo buscando a Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El delantero uruguayo fue el más peligroso en la primera etapa, generando las aproximaciones más claras del visitante. Del lado local, la chance más nítida estuvo en los pies de Maximiliano Salas, quien sacó un potente remate que pasó muy cerca del arco defendido por Leandro Brey.

El desarrollo se mantuvo parejo hasta que, sobre el final del primer tiempo, una mano de Lautaro Rivero dentro del área —tras revisión del VAR— derivó en penal para Boca. Paredes ejecutó con categoría y puso el 1-0 que sería definitivo.

River reaccionó, pero no alcanzó

En el complemento, el equipo de Coudet salió decidido a buscar el empate. Los ingresos de Giuliano Galoppo y Joaquín Freitas le dieron mayor dinamismo al mediocampo, y River empezó a generar situaciones.

Maxi Salas volvió a ser protagonista con varias llegadas, mientras que también tuvieron chances Lucas Martínez Quarta y el propio equipo en jugadas colectivas. Sin embargo, la falta de precisión en la definición y la seguridad de Brey sostuvieron la ventaja visitante.

Boca, por su parte, se replegó y apostó al contraataque, con Exequiel Zeballos como principal carta ofensiva en los minutos finales.

Sobre el cierre, River reclamó un posible penal sobre Martínez Quarta, pero el árbitro Darío Herrera y el VAR desestimaron la infracción, lo que selló el triunfo xeneize.

En tanto, el ex árbitro internacional Javier Castrilli analizó la jugada y fue contundente en su postura: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo. Penal”. A través de sus redes sociales, respaldó la percepción generalizada entre los hinchas de River, quienes consideraron que el equipo fue perjudicado en una acción determinante.

Castrilli no se limitó a esa jugada puntual y amplió su crítica al arbitraje en el fútbol argentino: “Ya es una constante. Hay una falta de seguridad jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad y nunca se sabe si una infracción será sancionada correctamente”.

En su análisis técnico, explicó que no es necesario un empujón violento para que se configure la falta: “Un empujón no requiere una fuerza tal que derribe al adversario, sino que alcance para desestabilizarlo. Blanco sorprende a Martínez Quarta con ambos pies apoyados, y el impacto se percibe claramente en sus movimientos”.

Cómo quedan en la tabla

A pesar de la derrota, River continúa bien posicionado: marcha segundo en el Grupo B con 26 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final.

Boca, en cambio, escaló al tercer lugar de la zona A con 24 unidades y quedó muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs.

Historial del Superclásico

Con este resultado, Boca amplió la ventaja en el historial general:

Partidos totales: 266

Victorias de Boca: 94

Victorias de River: 88

Empates: 84

El Superclásico sigue consolidándose como uno de los duelos más intensos y parejos del fútbol mundial.