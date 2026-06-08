Dudignac: el orgullo de un pueblo nacido al calor de las vías y el trabajo

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En distintos rincones de la provincia de Buenos Aires aún sobreviven pueblos que conservan una identidad profunda, construida a lo largo del tiempo por el esfuerzo de sus habitantes. Uno de esos ejemplos es Dudignac, una localidad que nació al ritmo del progreso ferroviario y del impulso de sus primeros pobladores.

Su origen se remonta a comienzos del siglo XX, cuando el paso del Ferrocarril Midland marcó el inicio de una nueva etapa para la región. La donación de tierras realizada por Don Ezequiel Dudignac, propietario de la estancia “La Avanzada”, fue el punto de partida para el desarrollo del futuro pueblo que llevaría su apellido.

El 8 de junio de 1911 quedó formalmente establecido como la fecha de fundación institucional.

Sin embargo, el verdadero nacimiento social y económico de la localidad se produjo meses después, el 24 de diciembre de ese mismo año, durante el primer remate de lotes realizado en el Hotel Miranda de la ciudad de 9 de Julio. Aquel evento marcó el inicio de la organización urbana y del asentamiento definitivo de las familias pioneras.

Los primeros habitantes fueron comerciantes y trabajadores que apostaron al crecimiento desde cero. Entre ellos se destacan nombres como Antonio Aguirre y Francisco Rayneri, referentes del comercio local en sus inicios. A ellos se sumaron numerosas familias inmigrantes, principalmente suizas como Capriroli, Ré, Tinetti, Rodoni, Sciaroni y Vanina, italianas y españolas, que aportaron su cultura del trabajo y su voluntad de progreso.

Con el paso del tiempo, se fueron consolidando los primeros almacenes, herrerías, escuelas y espacios comunitarios que dieron forma a una sociedad organizada y solidaria. Así, el paisaje rural comenzó a transformarse en una comunidad en crecimiento constante.

Hoy, a más de un siglo de aquellos comienzos, Dudignac mantiene viva su historia y su identidad. Es un pueblo que honra su pasado, recuerda a sus pioneros y sostiene con orgullo el legado de quienes lo hicieron posible.

Caminar por sus calles, reconocer su plaza o contemplar los restos de su estación ferroviaria es también una forma de reencontrarse con la memoria colectiva. Porque Dudignac no es solo un punto en el mapa: es una historia viva, construida con trabajo, esfuerzo y pertenencia.

Para Cadena Nueve, Walter Zárate, vecino de Dudignac