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Mujeres en Movimiento invita a un taller gratuito de compostaje y huerta en casa

La propuesta, abierta a toda la comunidad, se realizará el viernes 31 de julio a las 15 en la esquina de Mitre y Frondizi. El objetivo es promover hábitos sustentables y brindar herramientas prácticas para el cuidado del ambiente.

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Con el objetivo de fomentar prácticas sustentables y acercar herramientas sencillas para el cuidado del ambiente, Mujeres en Movimiento organiza un Taller de Compostaje y Huerta en Casa, una actividad gratuita y abierta a vecinos y vecinas de todas las edades.

La capacitación estará a cargo de Ronal, de La Quinta de Totoro, quien compartirá conocimientos y experiencias sobre cómo transformar los residuos orgánicos en abono natural, reducir la cantidad de basura que se genera en los hogares y dar los primeros pasos para producir alimentos de manera casera.

La iniciativa busca demostrar que el cuidado del ambiente comienza con pequeños cambios cotidianos. Compostar, reutilizar y cultivar son acciones simples que permiten disminuir el impacto ambiental y fortalecer el compromiso con las familias, los barrios y el futuro de la comunidad.

Desde la organización destacaron que el taller no requiere conocimientos previos ni materiales específicos, por lo que cualquier persona interesada podrá participar. La propuesta apunta a generar un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias y concientización sobre la importancia de adoptar hábitos más responsables con el entorno.

La actividad se llevará a cabo el viernes 31 de julio, a las 15:00, en la esquina de Mitre y Frondizi, y será de acceso libre y gratuito.

Desde Mujeres en Movimiento invitan a toda la comunidad a sumarse a esta jornada, que busca promover una vida más sustentable a través de acciones concretas que pueden implementarse desde el hogar.

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