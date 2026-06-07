Violencia de género, exhibiciones obscenas y secuestro de motos marcaron la actividad del fin de semana

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Durante la madrugada de este domingo, personal de la Policía Comunal nuevejuliense intervino en distintos procedimientos que derivaron en la aprehensión de dos hombres mayores de edad por diferentes delitos, mientras que durante el fin de semana se desarrollaron operativos de tránsito conjuntos que culminaron con el secuestro de varios ciclomotores por infracciones a la normativa vigente.

El primero de los hechos tuvo lugar en calle María Teresa de Calcuta al 1100, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado de emergencia. En el lugar procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien momentos antes había agredido físicamente a su expareja conviviente. Como consecuencia, se iniciaron actuaciones penales bajo la carátula de “Lesiones Leves Agravadas por Mediar Violencia de Género”. El aprehendido quedó alojado en la seccional policial local, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial Mercedes.

Horas más tarde, también durante la madrugada, personal policial acudió a un llamado de emergencia en la Estación de Ómnibus de la ciudad. Allí fue aprehendido un hombre mayor de edad acusado del delito de “Exhibiciones Obscenas”, luego de que presuntamente exhibiera sus partes íntimas a personas que se encontraban en el lugar. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial local y quedó a disposición de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Mercedes.

Operativos de tránsito y secuestro de motocicletas

Por otra parte, durante el transcurso del fin de semana, efectivos de la Policía Comunal, junto a personal de la Guardia Urbana e inspectores de Tránsito Municipal, llevaron adelante diversos operativos de control en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones tuvieron como objetivo concientizar sobre el uso obligatorio del casco reglamentario, la circulación de vehículos en condiciones de seguridad y el cumplimiento de la documentación exigida por la legislación vigente.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de seis ciclomotores de distintas marcas y cilindradas, que presentaban diversas infracciones. Entre ellas, se detectaron caños de escape adulterados, una modificación que genera elevados niveles de ruido y afecta la tranquilidad y el descanso de los vecinos.

Según se informó, la mayoría de los vehículos eran conducidos por menores de edad. En todos los casos se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ordenanza Municipal N° 7101, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal.