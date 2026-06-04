Laura De Pierro: “Con esta moratoria se busca seguir recuperando parte de las deudas de los contribuyentes”

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En diálogo con el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la secretaria de Hacienda del Municipio, Laura De Pierro, confirmó la puesta en marcha de una nueva moratoria destinada a facilitar la regularización de deudas de tasas y tributos municipales, con importantes reducciones de intereses y diversas alternativas de pago.

La funcionaria explicó que la ordenanza fue promulgada el pasado 2 de junio y tendrá una vigencia de 60 días. Entre los beneficios más destacados se encuentra una reducción del 20% sobre los intereses por adherirse al plan, a lo que se suman descuentos adicionales según la modalidad de pago elegida: 30% para quienes cancelen al contado, 20% para pagos de hasta tres cuotas y 10% para planes de entre cuatro y seis cuotas.

“La experiencia de la moratoria anterior fue positiva y por eso decidimos adelantar su lanzamiento este año para seguir recuperando parte de las deudas de los contribuyentes”, señaló De Pierro.

La medida alcanza a todos los tributos y tasas municipales y contempla deudas de hasta cinco años. Como requisito, los contribuyentes deberán reconocer la deuda y constituir un domicilio electrónico, una herramienta que el municipio busca fortalecer en el marco de su proceso de modernización administrativa.

Más opciones de pago

Durante la entrevista, la secretaria de Hacienda también detalló las distintas alternativas electrónicas disponibles para abonar tasas municipales sin necesidad de concurrir a las oficinas.

Entre ellas mencionó el pago mediante código de barras utilizando Mercado Pago, la generación de QR desde la página web municipal, la utilización de billeteras virtuales, la agenda de pagos de Cuenta DNI o Pago Mis Cuentas y los nuevos códigos QR incorporados en distintas dependencias municipales.

Además, adelantó que en los próximos días comenzará a funcionar el sistema de débito automático para tasas mensuales y bimestrales, una herramienta que permitirá simplificar aún más el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Digitalización y transparencia

De Pierro remarcó que la implementación del domicilio electrónico y la boleta digital forman parte de un proceso más amplio de modernización, vinculado también a iniciativas de transparencia, digitalización de trámites y acceso a la información pública.

“La idea es avanzar gradualmente hacia una administración más moderna, con menos papel, más tecnología y trámites más ágiles para los vecinos”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que las notificaciones electrónicas tienen plena validez legal y que la adhesión a los canales digitales permite optimizar tanto la comunicación con los contribuyentes como los recursos municipales.

Cambio de titularidad de rodados

Otro de los temas abordados fue la municipalización de determinadas patentes de vehículos. La funcionaria advirtió que muchos contribuyentes realizan la transferencia de un rodado ante el Registro Automotor, pero no completan posteriormente el trámite de cambio de titularidad en el municipio.

Esta situación puede generar inconvenientes futuros, ya que las deudas continúan figurando a nombre del titular anterior. Por ello, solicitó a quienes compren o vendan vehículos alcanzados por este régimen que se acerquen a la oficina de Ingresos Públicos para actualizar los datos correspondientes.

Finalmente, De Pierro invitó a los vecinos a aprovechar los beneficios de la nueva moratoria y destacó que el municipio continúa incorporando herramientas para facilitar el cumplimiento tributario y mejorar la atención a la comunidad.