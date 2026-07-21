Bon Appétit celebró junto a la comunidad el Mundial y destacó el acompañamiento durante cada partido

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En el marco del segmento especial “La Pelota Nos Une”, emitido durante Despertate por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el titular de Bon Appétit, Fabián Lucero, recibió la gratitu del medio del acompañamiento que se vivió en el Mundial al tiempo que desde la pastelería se recibió un fuerte acompañamiento de la comunidad durante toda la competencia.

Mientras los participantes del programa disfrutaban de una degustación de las especialidades elaboradas por la firma, Lucero reveló que el local también tuvo su propia cábala para acompañar a la Selección Argentina.

“Las galletitas con los colores de Argentina eran nuestra cábala. Y funcionó”, expresó entre sonrisas, al recordar la propuesta que se convirtió en un clásico durante cada presentación del equipo nacional.

El emprendedor manifestó además su orgullo por el desempeño del seleccionado argentino y valoró el esfuerzo realizado por el plantel. “Estamos orgullosos de nuestro equipo, de nuestro capitán y de nuestro técnico. Han dejado todo hasta el último momento y eso merece el reconocimiento de todos”, sostuvo.

En cuanto al movimiento comercial, Lucero aseguró que el Mundial generó un importante incremento en la actividad de Bon Appétit. “Hubo una suba impresionante. La gente venía con mucha alegría y las ventas crecieron porque muchos realizaban sus compras antes de cada partido”, explicó.

También destacó el compromiso del equipo de trabajo del comercio, que acompañó el clima mundialista vistiendo la camiseta argentina y decorando el local con los colores celeste y blanco.

“Somos bien argentinos y queríamos demostrar públicamente nuestro apoyo total a la Selección. Las chicas también se sumaron con mucho entusiasmo y eso fue muy importante”, señaló.

Lucero consideró que el campeonato también permitió fortalecer el sentido de pertenencia y la unión entre los argentinos. “Nos recordó quiénes somos: un pueblo unido, solidario y que siempre acompaña en las buenas y en las malas. Eso se vio reflejado en cada partido y también en nuestra ciudad”, afirmó.

Sobre el cierre del diálogo con Cadena Nueve, el titular de Bon Appétit reflexionó acerca del legado que dejó el seleccionado nacional, destacando que el deporte también enseña valores.

“Esta Selección nos enseñó muchas cosas. Los argentinos siempre queremos ganar, pero también aprendimos que llegar a una final ya es un gran mérito. En una final no hay perdedores: llegan los dos mejores equipos y ambos son ganadores. Por eso también hay que reconocer el mérito del rival”, expresó.

Finalmente, Lucero agradeció el permanente acompañamiento de Cadena Nueve y Visión Plus TV hacia el emprendimiento local.

“Gracias a ustedes por estar siempre apoyando a la pastelería desde el primer día. Nosotros también vamos a seguir acompañando cada iniciativa de los medios locales”, concluyó.

La entrevista se desarrolló desde el local de Bon Appétit, ubicado frente a Plaza Belgrano, donde el equipo de La Pelota Nos Une compartió con la audiencia una recorrida por las especialidades que diariamente ofrece la reconocida pastelería de Nueve de Julio.