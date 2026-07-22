La Sociedad Rural de Nueve de Julio presentó un proyecto para crear una Comisión Vial Rural con gestión independiente

La Sociedad Rural de Nueve de Julio dio un nuevo paso en su propuesta para mejorar la infraestructura vial del distrito al presentar este martes un proyecto de ordenanza que impulsa la creación de una Comisión Vial Rural, un organismo que tendría autonomía en la administración de los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la entidad, Hugo Enrique, acompañado por integrantes de la Subcomisión de Caminos Rurales y productores referentes de distintos cuarteles del partido. Durante el encuentro, el proyecto fue entregado a los presidentes de los bloques del Honorable Concejo Deliberante: María Elena Defunchio, Nancy Grizutti, Luis Moos, Julio Bordone e Ignacio Palacios.

En la reunión, Enrique informó que el proyecto también ingresará formalmente por correspondencia al Concejo Deliberante y será presentado a la intendenta María José Gentile, además de ser acercado a las diferentes entidades representativas del sector agropecuario.

El titular de la Sociedad Rural explicó que la propuesta es el resultado de más de cinco meses de trabajo y diálogo con productores y referentes del sector.

“Esta Comisión Vial busca tener independencia del Municipio. La idea es que esté integrada por productores y entidades representativas del sector, que cuente con un gerente técnico elegido por concurso y que sea la propia comisión la que determine la ejecución de los fondos de hidráulica y vial de todo el partido de Nueve de Julio”, señaló Enrique.

Según explicó, el organismo administraría los recursos provenientes de la Tasa Vial y de los fondos que la Provincia destina al área vial, con el propósito de lograr una planificación técnica y sostenida en el tiempo para el mantenimiento y mejoramiento de la red de caminos rurales.

Por su parte, Juan Pablo Ferrere, uno de los productores referentes de los cuarteles rurales que participó en la elaboración del proyecto, destacó que la iniciativa tomó como referencia experiencias exitosas de otros distritos.

“Analizamos distintos modelos, entre ellos el de Benito Juárez, cuya ordenanza establece un sistema de gobierno vial que ha dado buenos resultados y sirvió como base para elaborar esta propuesta”, explicó.

Enrique también destacó la recepción que tuvo la iniciativa entre los concejales de los distintos bloques, quienes, según indicó, manifestaron una buena predisposición para analizar el proyecto.

Asimismo, remarcó que el espíritu de la propuesta es cambiar el enfoque sobre la gestión de la red vial rural del distrito.

“Queremos dar vuelta la página y cambiar la forma en que se administra la vialidad rural en Nueve de Julio. El objetivo es que esta comisión trascienda a los distintos gobiernos y partidos políticos, convirtiéndose en una verdadera política de Estado, porque los caminos rurales son un bien común para toda la comunidad”, concluyó el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio.