Más de 10 mil contribuyentes evitaron inmovilizar $8.000 millones gracias a un nuevo régimen de ARBA

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, a seis meses de la implementación del régimen Riesgo 0-SAF 0, logró evitar que empresas y contribuyentes inmovilizaran más de 8.000 millones de pesos en saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

De acuerdo con el organismo, la medida benefició a más de 10 mil contribuyentes, al reducir la generación de saldos a favor derivados de los regímenes de recaudación. Esto permitió que los recursos permanecieran disponibles para financiar capital de trabajo y sostener la actividad económica.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que la iniciativa representa “un cambio de paradigma en la administración tributaria”, al modificar la lógica de los mecanismos de percepción y retención del impuesto.

“El nuevo esquema implica más liquidez para quienes producen, invierten y generan empleo en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una herramienta que mejora la eficiencia del sistema tributario sin resignar capacidad de fiscalización”, sostuvo el funcionario.

Desde el organismo explicaron que el régimen Riesgo 0-SAF 0 busca evitar que los contribuyentes con buen cumplimiento fiscal acumulen créditos impositivos que luego deben gestionar para recuperar, una situación que históricamente generaba inmovilización de recursos y mayores costos financieros para empresas y comercios.

ARBA indicó que la política forma parte de un proceso de modernización de la administración tributaria provincial, orientado a simplificar los trámites, mejorar la relación con los contribuyentes y fortalecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Según los datos oficiales, durante los primeros seis meses de vigencia del programa, el beneficio alcanzó a más de 10.000 contribuyentes, evitando la acumulación de más de $8.000 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos, recursos que, en lugar de quedar inmovilizados, continuaron circulando dentro de la economía bonaerense.