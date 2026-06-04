Murió José Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y uno de los máximos goleadores del fútbol argentino

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José Francisco Sanfilippo, uno de los grandes referentes del fútbol argentino y máximo goleador histórico de San Lorenzo, murió este jueves a los 91 años en la ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, el exfutbolista falleció por causas naturales vinculadas a su avanzada edad.

La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo. Considerado uno de los delanteros más letales de su generación, Sanfilippo construyó una carrera excepcional que lo convirtió en una figura emblemática de San Lorenzo, además de destacarse en Boca Juniors, Banfield, Nacional de Montevideo y la Selección argentina.

Nacido el 4 de mayo de 1935 en el barrio porteño de Flores, debutó en Primera División con la camiseta azulgrana el 15 de noviembre de 1953. Una semana más tarde anotó sus primeros goles y comenzó a escribir una historia que lo llevaría a convertirse en el máximo artillero del club de Boedo, con 207 tantos en 265 partidos.

Durante su paso por San Lorenzo fue campeón del torneo argentino en 1959 y volvió a consagrarse en 1972, año en el que regresó a la institución para cerrar una de las etapas más exitosas de su carrera. Además, fue goleador del campeonato local en cuatro oportunidades, una marca que lo ubicó entre los mejores delanteros de la historia del fútbol nacional.

Con la camiseta de la Selección argentina integró el plantel que conquistó el Campeonato Sudamericano de 1957 y participó en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. También obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1955.

En 1963 fue transferido a Boca Juniors, donde disputó la histórica final de la Copa Libertadores frente al Santos de Pelé. Más tarde continuó su carrera en Nacional de Montevideo, Banfield y el fútbol brasileño, defendiendo las camisetas de Bangú y Bahía.

A lo largo de su trayectoria profesional convirtió 349 goles en 479 partidos oficiales, números que lo ubican entre los máximos goleadores del fútbol argentino de todos los tiempos.

Tras conocerse la noticia, San Lorenzo expresó su pesar a través de las redes sociales: “A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene”.

Luego de su retiro, Sanfilippo se desempeñó como entrenador y formador de delanteros. En las últimas décadas también se convirtió en una figura mediática, reconocido por sus opiniones directas y sus constantes intervenciones en el debate futbolístico.

Con su fallecimiento, el fútbol argentino despide a uno de sus goleadores más emblemáticos, un protagonista fundamental de la historia de San Lorenzo y una referencia ineludible para varias generaciones de aficionados.