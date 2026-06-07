Día del Periodista: María José Gentile destacó el valor de la prensa local en el distrito

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La intendenta de Nueve de Julio, la Dra. María José Gentile, saludó a los trabajadores de prensa en el marco del Día del Periodista, que se celebra cada 7 de junio en la Argentina, y resaltó la importancia de su labor para fortalecer el vínculo entre la comunidad y las instituciones.

A través de un mensaje enviado a cada periodista, la jefa comunal expresó que “la labor periodística es esencial para que la voz de los vecinos llegue a cada rincón de nuestra ciudad”, poniendo en valor el compromiso de quienes ejercen la profesión con ética, vocación y responsabilidad.

En su mensaje, Gentile agradeció a los periodistas que “informan con seriedad y honestidad”, y sostuvo que su trabajo diario contribuye al fortalecimiento de los valores de la comunidad. Asimismo, destacó el rol de los medios de comunicación como herramientas fundamentales para la difusión de las inquietudes, necesidades y logros de los vecinos del distrito.

“Su trabajo diario fortalece los valores de nuestra comunidad”, señaló la mandataria, quien cerró su salutación con un afectuoso deseo para todos los trabajadores de prensa: “¡Feliz Día del Periodista y sigamos construyendo juntos!”.

La fecha conmemora la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la etapa independentista argentina, creado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, y constituye una jornada de reconocimiento a quienes ejercen el periodismo y garantizan el acceso a la información.