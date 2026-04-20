River reconoce los derechos de formación de José Paradela y paga al Club Atlético Quiroga

El futbolista José Antonio Paradela, surgido en el Club Atlético Quiroga, representa uno de los ejemplos recientes del impacto económico que pueden tener los derechos de formación en el fútbol argentino.

Formado en la escuela de fútbol del club, Paradela dio sus primeros pasos allí antes de proyectarse al fútbol profesional, donde su carrera lo llevó a clubes de Primera División como Gimnasia y Esgrima de La Plata y posteriormente a River Plate, institución que habría abonado más de 10 millones de pesos en concepto de compensación por su formación.

Hoy, el jugador continúa su carrera en el exterior, como integrante de Cruz Azul de México, donde se destaca por su técnica y su capacidad para manejar los tiempos del juego.

Los llamados derechos de formación son un sistema que reconoce económicamente a los clubes que participaron en el desarrollo de un futbolista durante sus años formativos.

Su origen está en una normativa impulsada tanto por reglamentaciones internacionales de la FIFA como por la adaptación del sistema en el fútbol argentino, que busca compensar el trabajo de los clubes que forman jugadores entre los 9 y 21 años aproximadamente.

La idea central es sencilla: cuando un jugador llega al profesionalismo o es transferido, los clubes que lo formaron deben recibir una compensación económica proporcional al tiempo y la etapa de formación en la que participaron.

Este mecanismo resulta especialmente importante para clubes pequeños o de ligas regionales, que muchas veces no tienen grandes ingresos pero cumplen un rol clave en el desarrollo de talentos.

Un sistema que sostiene al fútbol de base

Casos como el de Paradela muestran cómo el recorrido de un futbolista no comienza en la élite, sino en clubes de barrio o de pueblo, donde se realiza el trabajo formativo inicial.

Para instituciones como el Club Atlético Quiroga, estos ingresos no solo representan un reconocimiento deportivo, sino también una herramienta fundamental para sostener su infraestructura, sus categorías inferiores y su rol social dentro de la comunidad.