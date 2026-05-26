- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Adultos Mayores y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, realizará un nuevo encuentro del ciclo “Reflexiones que transforman”, una iniciativa destinada a promover espacios de escucha, participación y desarrollo personal.

La jornada se llevará adelante el próximo viernes 29 de mayo, a las 16 horas, en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

En esta primera edición del ciclo se trabajará sobre la temática “Los roles a lo largo de la vida”, una propuesta orientada a reflexionar colectivamente acerca de las diferentes etapas, experiencias y vínculos que forman parte del recorrido de las personas a lo largo del tiempo.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros busca fortalecer los lazos comunitarios y generar ámbitos de intercambio que favorezcan el bienestar emocional, la participación activa y el acompañamiento entre pares.