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Refuerzan operativos de limpieza y recolección de hojas en la ciudad

Las tareas se intensifican durante el otoño con trabajos diarios de barrido manual y mecánico en distintos barrios y espacios públicos para evitar inconvenientes en la circulación y los desagües

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Con el objetivo de mantener en condiciones la vía pública y prevenir obstrucciones en los desagües pluviales, continúan desarrollándose operativos de barrido y recolección de hojas en diferentes sectores de la ciudad de Nueve de Julio.

Las tareas forman parte de un esquema de limpieza urbana que se refuerza especialmente durante la temporada de otoño, cuando aumenta considerablemente la caída de hojas en calles, avenidas y espacios verdes.

Los trabajos incluyen barrido manual, recolección y acondicionamiento de distintos espacios públicos, complementándose además con el servicio de barredoras mecánicas para agilizar las tareas y optimizar la limpieza.

Durante la jornada de hoy, los operativos se llevaron adelante sobre las calles Chacabuco, Entre Ríos, Edison y Freyre, donde personal municipal intervino en distintos sectores.

Además, se solicitó la colaboración de los vecinos para evitar la acumulación de hojas sobre la vía pública, principalmente en esquinas y bocas de tormenta, ya que el viento y la lluvia pueden desplazar los montículos y provocar inconvenientes en el escurrimiento del agua.

Por último, se recordó que las hojas deben embolsarse y colocarse junto a los residuos de patio en los días correspondientes a cada sector.

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