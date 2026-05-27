Concejo Deliberante: este jueves habrá sesión ordinaria y jubilados municipales harán uso de la Banca Ciudadana

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio celebrará este jueves 28 de mayo una nueva sesión ordinaria con un extenso temario legislativo que incluirá proyectos de ordenanza, comunicación y resolución impulsados tanto por el Departamento Ejecutivo como por los distintos bloques políticos.

La actividad comenzará a las 18.30 horas en el recinto del cuerpo deliberativo y tendrá como uno de los puntos centrales la utilización de la Banca Ciudadana por parte de jubilados y pensionados de la administración comunal, quienes expondrán sobre la presunta mala liquidación de haberes y la situación que atraviesan tras detectar diferencias en sus ingresos previsionales.

La participación de los jubilados genera expectativa debido al impacto social del reclamo y a la posibilidad de que el tema derive en futuras acciones legislativas o pedidos de informes.

Orden del Día

De acuerdo a la documentación oficial, el Orden del Día contempla una importante cantidad de expedientes vinculados principalmente a condonaciones de deuda, regularización tributaria, ratificación de convenios y cuestiones urbanísticas.

Entre los temas destacados aparecen varios proyectos de ordenanza para la condonación de deudas correspondientes a Tasa por Red Vial, Tasa de Servicios Sanitarios, Tasa de Servicios Urbanos y Patentes de Rodados, todos ellos con despacho favorable de las comisiones correspondientes.

También se abordarán expedientes relacionados con desadjudicaciones y autorizaciones para escriturar dentro del Programa Plan Familia Propietaria, además de ratificaciones de contratos y convenios con cooperativas e instituciones locales.

En materia sanitaria sobresale la ratificación del convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Nueve de Julio para implementar el Programa de Salud Escolar Bonaerense.

Otro de los puntos importantes será el tratamiento del Plan de Regularización de Deudas de Tributos Municipales correspondiente al año 2026, iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo.

Asimismo, ingresarán proyectos vinculados a problemáticas de localidades del interior del distrito, como pedidos de mejoras en desagües, reparación de calles y alumbrado público en El Provincial.

Dentro del temario también figuran proyectos surgidos de la Sesión Estudiantil, entre ellos propuestas para la reasignación de alimentos que no se consumen en comercios gastronómicos y supermercados, guardia médica permanente para Villa Fournier y una ambulancia de alta complejidad para La Niña.

Asuntos Entrados

En el capítulo de Asuntos Entrados se incorporaron nuevos expedientes relacionados con obras públicas, luminarias, convenios y seguridad.

Entre ellos se destacan proyectos para ratificar contratos con cooperativas de servicios públicos de Facundo Quiroga, convenios particulares y nuevas condonaciones de deuda. También ingresaron iniciativas relacionadas con escrituraciones y donaciones a instituciones locales.

Los bloques políticos además presentaron proyectos vinculados a la problemática de la denominada “Zona Fría”, expresando preocupación y rechazo ante posibles modificaciones impulsadas a nivel nacional que afectarían subsidios al gas en distintos distritos bonaerenses.

En tanto, el bloque La Libertad Avanza elevó iniciativas relacionadas con seguridad y hechos violentos registrados en la localidad de El Provincial.

También ingresaron nuevos expedientes sobre combustibles, contrataciones, desadjudicaciones y convenios entre el municipio y empresas privadas.

Correspondencia recibida

En la documentación suministrada para la sesión ordinaria no aparece detallado un apartado específico de correspondencia recibida. No obstante, se espera que durante el desarrollo de la sesión puedan darse a conocer notas particulares o presentaciones realizadas por vecinos e instituciones, especialmente vinculadas a los reclamos de jubilados municipales que harán uso de la Banca Ciudadana.

La sesión promete desarrollarse con una agenda cargada de debates y temas sensibles para la comunidad nuevejuliense, en un contexto donde cobran relevancia tanto los reclamos sociales como las cuestiones vinculadas a servicios, infraestructura y economía municipal.