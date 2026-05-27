Continúan las mejoras viales en calles de distintos barrios de la ciudad

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Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura, se desarrollan trabajos de mejorado y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad.

En este marco, personal de la secretaría de Obras y Servicios Públicos lleva adelante tareas de perfilado, nivelación y ensanchado sobre calle Rastreador Fournier, además de intervenir en calles Fontanarrosa y Heredia.

Las acciones contemplan el reacondicionamiento de la calzada, la corrección de desniveles y mejoras en el escurrimiento del agua, permitiendo optimizar la transitabilidad tanto para vehículos como para peatones.

Desde el área municipal indicaron que estas tareas forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano que se ejecuta en distintos barrios, atendiendo las necesidades de infraestructura y contribuyendo a una mejor conectividad entre sectores de la comunidad.