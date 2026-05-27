En Facundo Quiroga se repararon 100 calles de tierra de un total de 140

En diálogo con el programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el delegado de Facundo Quiroga, Juan Carlos Silva, repasó el presente de la localidad, las obras que se vienen ejecutando y también puso en valor el rol social y deportivo de la escuela de fútbol del Club Atlético Quiroga.

Silva remarcó la importancia que tiene el fútbol infantil en la comunidad y celebró el crecimiento de jóvenes surgidos de las escuelitas locales que hoy continúan sus carreras en distintos clubes del país. Elogió a José Paradela, recintemente campeón del Club Cruz Azul de Mexico y surgido el ‘Violeta’ quieorguense.

“Está muy involucrado el fútbol infantil y está bien que así sea. Le hace bien a los chicos tenerlos haciendo deporte y después aparecen estas satisfacciones”, expresó el delegado, al mencionar casos como el los Paradela, mientras que el conductor del ciclo, Gustavo Tinetti le recordaba el de Perrota, actualmente vinculado a Banfield, y otros jóvenes de Facundo Quiroga que continúan desarrollándose en Gimnasia y Junín, al resaltar la labor de los Clubes, con sus Escuelitas de Futbol.

A esto, Silva destacó que muchos vecinos y jóvenes quiroguenses que hoy viven en distintos países siguen representando a la localidad. “Siempre con Quiroga en el corazón”, resumió.

Recuperación de calles y caminos rurales

En otro tramo de la entrevista, Silva detalló los trabajos que se realizan en la planta urbana luego de las complicaciones provocadas por la crisis hírica del año pasado.

“Nosotros teníamos el pueblo detonado producto de haber sufrido una crisis hídrica. Despacito lo estamos acomodando”, afirmó.

Según explicó, ya se trabajó en aproximadamente 100 de las 140 cuadras de la localidad mediante tareas de reparación, ampliación y estabilización de calles.

“Es un trabajo profundo, lleva tiempo porque se pasa el disco varias veces y después la Champion, en relacióna la maquinaria utilizada para las calles. Al respecto, se ve a la gente conforme de cómo están quedando las calles”, señaló.

Respecto a los caminos rurales, indicó que actualmente se trabaja sobre el camino a Neíld por la Ruta 70, considerados fundamentales junto al camino a La Niña y el acceso a La Corona, especialmente por la circulación hacia la escuela rural de la zona. La tarea es de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.

“Sabemos que la gente está ansiosa por tener los caminos reparados, pero con el parque de maquinarias escaso se viene avanzando despacio”, reconoció.

Nuevas luminarias y mejoras en la plaza

Silva también confirmó que, junto a la cooperativa local y con apoyo del Fondo de Obras, se avanzará en un plan de iluminación para nueve cuadras de la localidad. Todo se acordó con la última visita de la Jefa Comunal, María José Gentile.

Las tareas incluirán la colocación de nuevas columnas y luminarias LED blancas sobre sectores de la localidad, entre ellos la calle 28 de Marzo y el acceso desde el hospital hasta el ingreso al pueblo.

Además, adelantó que próximamente comenzará la reparación integral de las veredas de la plaza principal y posteriormente se evaluará avanzar con trabajos de bacheo en el casco urbano.

Un 25 de Mayo con gran participación

Finalmente, el delegado destacó el éxito de la jornada patria organizada por el Club Atlético Quiroga el pasado 25 de Mayo.

Hubo desfile de instituciones, agrupaciones a caballo, puestos gastronómicos y artesanos, en una celebración que reunió a una gran cantidad de vecinos.

“Pasamos una jornada muy linda. Mucha gente nos acompañó y lo disfrutamos mucho”, expresó Silva.

También volvió a resaltar la emoción que generó en el pueblo la reciente consagración deportiva de José Paradela, uno de los jóvenes representantes de Quiroga.

“Es un ejemplo para todos los chicos. Que vean que con esfuerzo y sacrificio se puede llegar”, concluyó.