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Taekwondo

La escuela de taekwondo del Centro Integrador Comunitario avanzó a la etapa regional de Decisión Niñez con un proyecto contra el bullying

La iniciativa utiliza el taekwondo como herramienta de contención, inclusión y fortalecimiento emocional para niños, niñas y adolescentes

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La escuela de taekwondo del Centro Integrador Comunitario (CIC) participó de la etapa local del programa provincial “Decisión Niñez”, desarrollada en las instalaciones del Palacio Municipal, donde presentó un proyecto enfocado en la lucha contra el bullying en escuelas y barrios mediante la práctica del taekwondo.

La propuesta, que este año participa por primera vez del programa, está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años y busca generar espacios de contención, diálogo y acompañamiento comunitario a través de los valores que promueve este arte marcial y deporte olímpico.

Desde la institución destacaron que el taekwondo brinda herramientas fundamentales para afrontar distintas problemáticas sociales, fomentando valores como la cortesía, la integridad, la perseverancia y el autocontrol, además de fortalecer la confianza y la convivencia entre pares.

El objetivo principal del proyecto es que chicos y chicas puedan expresar sus malestares, encontrar acompañamiento y acceder a herramientas comunitarias que permitan abordar junto a las familias situaciones de violencia o exclusión, promoviendo así una evolución social positiva y una mejor contención para las nuevas generaciones.

Tras la presentación, la escuela logró avanzar a la próxima etapa regional del programa.

Los y las jóvenes que participaron en representación del grupo fueron Luz Puebla, Priscila Cabrera, Jazmín Cabrera, Thiago Cabrera, Federico Franco y Nahuel Atencio.

El equipo de trabajo y contención está integrado por Karen Bernal, profesora de taekwondo e iniciación deportiva; Celeste Arreche, referente de niñez e infancias de la escuela; Analía Basualdo, referente en género; y Rodrigo Sarnicola, maestro y encargado de la escuela de taekwondo del CIC nuevejuliense.

Además, desde la institución recordaron los horarios de entrenamiento abiertos a la comunidad:

  • Martes y jueves de 19 a 20 horas: iniciación deportiva para niños y niñas de 5 a 11 años.
  • Martes y jueves de 20 a 21 horas: clases para mayores de 12 años.
  • Viernes de 19 a 21 horas: práctica abierta para alumnos y practicantes.

“Recordá: ante el bullying no estás solo”, remarcaron desde la escuela.

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