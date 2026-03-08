Retomaron las clases en el Club Atlético 9 de Julio

- Advertisement -

Luego del receso de verano, se retomaron las clases de Taekwondo en el Club Atlético 9 de Julio, actividad que se desarrolla desde marzo de 2026 en el salón ubicado en la planta alta de la sede social de la institución, sobre la avenida Mitre, contando con un buen número de alumnos.

En algunas ocasiones, especialmente durante la temporada estival, las prácticas también se realizan en los jardines del estadio del club, aprovechando los espacios al aire libre para el desarrollo de la disciplina.

Las clases están dirigidas por el profesor Esteban Correa, Instructor Internacional y Cinturón Negro 5º Dan, miembro activo de la Asociación General San Martín, entidad que reúne a más de 2.000 alumnos distribuidos en distintas provincias del país y que también cuenta con sedes en Paraguay.

Asimismo, la enseñanza es acompañada por el instructor Juan Pablo Salaverría, ambos integrantes del instituto que funciona en la ciudad de Bolívar.

Desde la organización destacaron el creciente interés que genera esta disciplina, particularmente en un contexto donde muchas personas buscan aprender técnicas de defensa personal y mejorar su preparación física.

Las clases se dictan los días lunes y miércoles: a las 19 horas para infantiles y a las 20 horas para jóvenes y adultos.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse en esos días y horarios a la sede del club para dialogar con el profesor, o bien comunicarse al teléfono celular 2314-538779, correspondiente a la ciudad de Bolívar.