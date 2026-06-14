Desbaratan en Baradero una banda especializada en asaltos a bancos antes de concretar un millonario golpe

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Un importante operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió frustrar durante la madrugada de este domingo un millonario robo bajo la modalidad “boquetero” en una sucursal del Banco Provincia de Baradero. Como resultado del procedimiento fueron detenidos 11 hombres y una mujer, varios de ellos con antecedentes penales y algunos nacidos en Uruguay y Paraguay.

La investigación, que se extendió durante casi un mes, estuvo a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y contó con la participación del Grupo Halcón. Los efectivos lograron interceptar a la banda antes de que concretara el golpe, evitando daños materiales y sin que se registraran heridos ni fugas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la sucursal bancaria ubicada en la esquina de Laprida y Fray Justo Santa María de Oro. Según trascendió, los delincuentes planeaban ingresar al banco a través de un boquete realizado desde un inmueble lindero, una metodología que había sido cuidadosamente planificada y estudiada durante semanas.

Entre los detenidos se encuentran quienes los investigadores identifican como el líder de la organización, el responsable de la logística y un especialista en aperturas mediante boquetes oriundo de Uruguay. También fue arrestada una mujer que formaría parte de la estructura operativa de la banda.

Durante los allanamientos y procedimientos se secuestraron varios vehículos de carga, armas de fuego, 16 teléfonos celulares, una cámara con sonda endoscópica utilizada para inspeccionar estructuras internas, 12 pares de guantes, 200 precintos plásticos, vestimenta oscura y cerca de 100 bolsas de arpillera destinadas al traslado de escombros. Además, se incautó una importante cantidad de herramientas específicas para perforar paredes y concretar el acceso al banco.

La investigación se inició el 19 de mayo de 2026 tras una denuncia anónima recibida por correo electrónico en la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado. En el mensaje se advertía sobre un posible asalto a una sucursal bancaria que podría concretarse en Morón o Baradero durante un fin de semana largo.

A partir de esa información, los investigadores comenzaron tareas de inteligencia y vigilancia sobre distintos objetivos. Con el avance de las pesquisas, la hipótesis se concentró en la sucursal del Banco Provincia de Baradero, por lo que se reforzó la presencia policial en la ciudad durante los últimos días.

Las autoridades instalaron un sistema de vigilancia encubierta a pocos metros de la entidad financiera y lograron registrar movimientos sospechosos y tareas de inteligencia realizadas por los integrantes de la organización. Finalmente, cuando los delincuentes estaban a punto de iniciar el robo, se activó el operativo que permitió capturar a los 12 involucrados.

Fuentes de la investigación señalaron que la banda estaba integrada por personas con antecedentes penales y experiencia en este tipo de delitos. Incluso, entre los arrestados figura un exintegrante de la Policía Federal Argentina que había sido exonerado de la fuerza en 1995.

Los investigadores no descartan que la organización haya contado con información privilegiada para planificar el golpe y analizan la posible participación de personas vinculadas al ámbito bancario.

La causa continúa bajo investigación mientras se analiza el material secuestrado y se determina el grado de participación de cada uno de los detenidos en el frustrado asalto.