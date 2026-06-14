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Sociedad

Padre Adolfo Petti: “Todos nosotros estamos llamados a ser misioneros del Evangelio”

El párroco de la Catedral invitó a los fieles a renovar su compromiso con la fe, la oración y el anuncio de la Buena Nueva en la vida cotidiana

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En el marco de la Misa de este domingo, correspondiente al Tiempo Ordinario, presidida por el padre Adolfo Petti, Párroco de la Catedral Santo Domingo, la comunidad participó de una celebración marcada por el llamado a la misión y al compromiso cristiano.

Durante su homilía, el sacerdote reflexionó sobre el Evangelio del día, en el que Jesús convoca a los doce apóstoles y los envía a anunciar el Reino de Dios. “La cosecha es abundante y los trabajadores son pocos”, recordó el párroco, destacando que esta invitación sigue vigente para toda la Iglesia.

Petti señaló que la misión evangelizadora no es exclusiva de sacerdotes o religiosos, sino una responsabilidad compartida por todos los bautizados. En ese sentido, exhortó a los fieles a llevar el mensaje de Cristo a sus familias, lugares de trabajo y ámbitos cotidianos, acompañando con gestos concretos de amor y servicio.

Asimismo, remarcó la importancia de la oración como punto de partida para toda tarea pastoral. “Lo primero que Jesús pide es rezar”, expresó, subrayando que la evangelización debe estar sostenida por una profunda confianza en Dios.

El sacerdote también recordó el llamado del papa Francisco a construir una “Iglesia en salida”, cercana a las personas y comprometida con las necesidades de la comunidad. Finalmente, invitó a los presentes a ser testigos de esperanza y fraternidad, viviendo el Evangelio con coherencia y generosidad.

La celebración reunió a fieles que compartieron un momento de reflexión, oración y renovación de su compromiso con la fe cristiana.

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