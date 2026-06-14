Pedaleando por amor y esperanza

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Dicen que recordar también es una forma de volver a vivir. Y quienes hoy peinan canas lo saben mejor que nadie.

En cada charla de sobremesa, en cada ronda de mates o en una tarde tranquila bajo la sombra de un árbol, aparecen historias que parecen sacadas de otro mundo, pero que en realidad hablan de un tiempo no tan lejano.

Hubo una época en la que el amor tenía otro ritmo.

Para visitar a la novia no bastaba con enviar un mensaje o hacer una videollamada. Había que prepararse, acomodar la bicicleta y salir temprano por caminos de tierra, muchas veces soportando viento, frío o calor, para llegar hasta lugares alejados o de media distancia.

Cada pedaleada tenía un solo objetivo: verla aunque fuera por un rato.

Pero llegar era apenas una parte de la historia. Del otro lado estaban los padres de la novia, guardianes atentos de aquellas relaciones. Las visitas ocurrían bajo estrictas reglas familiares: sentarse en la galería, conversar en presencia de la familia o compartir apenas unos minutos mientras alguna mirada vigilante recordaba que el respeto era fundamental. A veces el noviazgo era de zaguan.

Lejos de generar enojo, esas costumbres enseñaban paciencia.

El noviazgo era una etapa seria, donde se conocían valores, familias y proyectos de vida. No existía la urgencia de hoy. Todo llevaba su tiempo y, quizás por eso, muchas de aquellas relaciones lograron durar décadas.

Se tenía otra mirada sobre la familia. La palabra valía, el compromiso era sagrado y el esfuerzo compartido fortalecía los hogares. No era una vida perfecta, pero había convicciones firmes sobre el respeto, el trabajo y la unión familiar.

Hoy aquellos jóvenes inquietos que pedaleaban kilómetros por amor son abuelos jubilados que viven una etapa distinta, con más tiempo para disfrutar y recordar. Ahora cuentan esas anécdotas a sus nietos, quienes escuchan entre sorprendidos y divertidos cómo era vivir sin internet, sin celulares y sin la velocidad que domina estos tiempos modernos.

En medio de una sociedad cada vez más acelerada por la tecnología, sus historias se convierten en pequeñas semillas de reflexión. No para rechazar el presente, sino para rescatar valores que siguen siendo necesarios: la paciencia, el respeto, el compromiso y la importancia de cuidar los vínculos verdaderos.

Esa memoria, de rescatar enseñanzas y recordar que, aunque cambien los tiempos, hay valores que jamás deberían pasar de moda.

Porque quizás el futuro también necesite mirar hacia atrás para encontrar un camino.