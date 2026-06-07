El periodista a un cuarto del siglo XXI: entre la velocidad y la verdad

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Cada 7 de junio, en el Día del Periodista, la pregunta vuelve a ser necesaria: ¿qué significa hoy ejercer el periodismo?

Vivimos en una época donde la información circula a una velocidad inédita. Recién transcurre un cuarto del Siglo XXI que sigue acelerado.

Las redes sociales convierten a cualquier persona en emisora de contenido, los algoritmos deciden qué vemos y la inteligencia artificial ya puede escribir textos, editar videos o fabricar imágenes difíciles de distinguir de la realidad.

En ese escenario, algunos sostienen que el periodista perdió centralidad.

Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario: nunca fue tan necesario.

El problema del siglo XXI no es la falta de información, sino el exceso. Estamos rodeados de datos, opiniones, rumores y operaciones. Lo escaso es otra cosa: contexto, verificación y criterio. Ahí aparece el verdadero rol del periodista.

El periodista no debería ser únicamente quien cuenta primero una noticia, sino quien ayuda a comprenderla. Su tarea ya no pasa solo por informar, sino por contextualizar y explicar. Porque una sociedad saturada de estímulos necesita menos ruido y más claridad.

También cambió la relación con el poder. Antes, los grandes medios concentraban la palabra pública. Hoy conviven con influencers, streamers, plataformas digitales y audiencias fragmentadas. Eso obliga al periodismo a recuperar algo esencial: credibilidad. Y la credibilidad no se construye con gritos ni con espectacularización, sino con rigor, honestidad intelectual, consecuencia en la línea de trabajo y capacidad de reconocer errores.

El siglo XXI además enfrenta desafíos nuevos: noticias falsas, discursos de odio, manipulación digital y polarización extrema.

Frente a eso, el periodismo tiene una responsabilidad democrática. No se trata de neutralidad absoluta —porque ningún ser humano es completamente neutral—, sino de compromiso con los hechos. Reales, la verdad!

En tiempos donde muchas veces vale más un titular viral que una investigación seria, defender el oficio periodístico también implica defender el tiempo de preguntar, chequear y escuchar. Porque informar no es repetir lo que circula: es intentar acercarse a la verdad, aun sabiendo que nunca será absoluta.

Quizás el gran desafío del periodista actual sea no perder humanidad en medio de la tecnología.

Detrás de cada estadística hay personas, detrás de cada crisis hay historias reales. Y allí sigue estando el valor irremplazable del periodismo: mirar la realidad con sensibilidad crítica y convertirla en una herramienta para que la sociedad piense, debata y decida mejor.

En este Día del Periodista, más que celebrar una profesión, vale recordar una función esencial para cualquier democracia: alguien debe seguir haciendo preguntas incómodas, verificando los hechos y defendiendo el derecho ciudadano a estar informado, recordando que la ley sigue estando por encima de las personas, cualquiera sea su rol o actividad o profesiones, incluido los periodistas.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso (Parada Robles), 2007