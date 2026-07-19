Nacionalismo en Argentina

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Montiel y Lo Celso juegan fuerte. Los ingleses lo sintieron y resintieron.

Impusieron agenda.

El Papa Francisco sotuvo en su encíclica que hay que cuidar la Casa Común y el Papa León XIV se puso al frente de la batalla cultural: Los escuderos argentinos hicieron lo propio para comenzar la lucha, “por casa” desde el mundo o desde el mundial.

Estados Unidos comenzó a cuidar el continente y exige que se vayan del continente las coronas inglesa y dinamarquesa, tanto como China (que deje de depredar mercados subsidiado a sus productores industriales con el ahorro del pueblo chino sometido al hambre para hacerlo posible).

Las Malvinas son Argentinas.

Carlos III es rey de Canadá, de las Falkland Islands y de estados soberanos del Caribe, Federico X (Dinamarca) de Groenlandia. La seguridad continental en riesgo: por las buenas o por las malas, sostiene Estados Unidos, se tienen que ir de América. Para que la seguridad continental deje de estar en riesgo.

La Selección Argentina dio la nota con una simple bandera: Los medios de comunicación del mundo y los medios de comunicación británicos exigen que se discuta la salida de Inglaterra de las Malvinas antes de que empeoren las condiciones de negociación y tuvieran que retirarse sin ganancia alguna (además, por lo costosa que es sostener la seguridad de las Islas, desde tanta distancia y desde una Inglaterra que no sólo dejó de ser Imperial, sino que está en problemas económicos irreversibles, porque Europa perdió el tren de la historia y tiene reservado, en este paradigma nacionalista, el del peor lugar que el que ocuparon los países más empobrecidos de África). El mundo es favorable a las necesidades de la industria Argentina que volverá a desarrollarse irreversiblemente.

Es decir, el León se equivocó: Milei fue contra la Nación Argentina, por anarquista, como topo para destruir el Estado y fue contra la justicia social en contra de las religiones monoteístas y tuvo que retroceder sin pausa y con prisa: con cierto paseo entre el judaísmo y el cristianismo, aunque cediendo a éste luego del perdón del Papa Francisco y luego de perder la batalla cultural por la espada de la encíclica Magnífica Humanitas (no por cualquier cosa publicada un 25 de mayo -diría, por legado de un Papa Argentino) de un León que cuenta con la delegación del amor de Dios (ese mismo que parece distinto de acuerdo a las diferentes religiones monoteístas).

La Selección entendió qué discute también el fútbol en la cancha al trabar juego contra Inglaterra en la cancha: fueron los pibes de Malvinas quienes pusieron la sangre, la fuerza, para arrebatarles el mundial. No solo Milei no entiende el mundo vigente, tampoco Chile y tampoco Brasil.

El caso de Brasil nos beneficia, porque si hubiera entendido Lula este mundo (el progresismo es necio y solo entiende de veleidades delirantes) Brasil hubiera sido la locomotora industrialista de suramérica que Estados Unidos hubiera trazado. Pero, ese rol, lo ocupará la Argentina, porque el país del norte sabe que tenemos memoria industrial y que fuimos competencia con la industria brasilera.

Solo resta que se vaya Milei y que el progresismo siga perdiendo horizontes, mientras sigue creciendo el nacionalismo en cada habitante de nuestro país. Solo tuvo dos partidos nacionalistas nuestro país: el radicalismo y el peronismo.

El “entrismo” destruyó al radicalismo y comprometió al peronismo (que se recuperó en gran medida, pero resta esfuerzo aún).

Como es posible notarlo cuando nuestros jugadores de la Selección blanden sus piernas como si fueran las espadas del General San Martín, de Don Manuel de Guemes, de Belgrano, de Rosas y de… sí, tendré que reconocer que quien primero trazó el nacionalismo industrialista para la Argentina, cuando decidió una tercera posición antiimperialista fue el General Juan Domingo Perón: quien trazó una doctrina tanto como una macroecomía que recién ahora comienza a estudiarse, mientras comenzó a ejercerla Rusia con Putin y desde la segunda presidencia, Trump. Proteccionistas de sus industrias, para proteger el trabajo de sus pueblos porque el mundo discute hoy qué pueblos tendrán trabajo (es decir, tendrán industrias) y qué pueblos no tendrán industrias.

Por eso China desandará sus pasos hacia la batalla perdida por Mao, porque no tiene lugar para defender el trabajo en este paradigma (aunque sí se prepara para el paradigma siguiente, a partir de 2060, en el que se estima que podrá discutir en mejores condiciones con Estados Unidos y Rusia).

Es decir, mientras la desesperanza avanza como lava de volcán en la economía del país, el horizonte de esperanza está trazado para ocupar un lugar relevante como país en el mundo que se desarrolla vertiginosamente desde la ciencia y tecnología que dirigen los países antes nombrados, hacia los que tendremos que dirigir nuestra ciencia y tecnología y dejar de contar con cuerpos de becarios que no están a la altura del conocimiento vigente.

Hoy podremos sintetizar, con el triunfo de la Selección, podremos sintetizar el triunfo del espíritu argentino, sintetizar (decía) la batalla cultural, la batalla material y la batalla espiritual del ser argentino.

El triunfo ya aconteció: se llegó a la final y se expuso al mundo la cuestión Malvinas. Alto homenaje para los combatientes.

En nuestro distrito, tenemos la suerte de contar con una Intendente que no es ni radical ni peronista, pero que ejerce su cargo como nacionalista; haciendo que vayamos ganando tiempo a pesar de estar empecinado el presidente por anarquista y el gobernador por progresista, en hundir al país; algo notorio porque nuestro distrito está en el mismo país que se hunde sin pausa. Mientras el pueblo argentino lo sostiene como puede y la Intendente también sin perder el horizonte estratégico, a pesar del embate de las olas que la caída de la recaudación agregó en las últimas semanas al gobierno Nacional.

No falta mucho, de muchos modos: ya somos campeones.

Del mundo.