Regalo a Messi: la canción de la artista argentina con raíces en Nueve de Julio que busca conquistar al mundo

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Una canción nacida desde el corazón argentino aspira a convertirse en un mensaje universal.

Se trata de “Regalo a Messi”, la nueva obra de la cantante y compositora Mar Clara Tinetti, presentada a través del canal de YouTube Visión Plus, de Cadena Nueve.

La artista, actualmente radicada en México, mantiene un fuerte vínculo con Nueve de Julio, ciudad bonaerense donde están sus raíces y desde donde el reconocido medio regional impulsa el lanzamiento de una producción musical que trasciende fronteras.

“Regalo a Messi” es mucho más que un homenaje al capitán argentino.

La canción transmite valores de esfuerzo, humildad, perseverancia e inspiración, representados en la figura del campeón del mundo, cuya historia emociona a millones de personas en todos los continentes.

El estribillo será escuchado, tarareado, bailado y gritado en todos lados por el ritmo que la música impulsa.

Con el respaldo de Visión Plus y la difusión de Cadena Nueve, la propuesta busca alcanzar una audiencia internacional, aprovechando el enorme reconocimiento global de Lionel Messi y el poder de la música como lenguaje universal.

Desde México, Mar Clara Tinetti continúa desarrollando su carrera artística sin perder el vínculo con su tierra natal.

El estreno de “Regalo a Messi” representa también un orgullo para Nueve de Julio, que vuelve a proyectarse al mundo a través del talento de una de sus representantes.

La combinación entre una artista argentina, una canción dedicada al futbolista más admirado del planeta y el impulso de un medio periodístico regional con prestigio conforman una historia que une identidad, cultura y proyección internacional.

“Regalo a Messi” ya comienza su camino con la ilusión de emocionar a fanáticos del fútbol y de la música en todo el mundo, llevando el nombre de Argentina, de Nueve de Julio, y desde México, mucho más allá de las fronteras.

Regalo a Messi:

Messias de este deporte por la eternidad.

Estrella, una gambeta que sabe golear.

Un récord tras otro, trofeos de oro, acento de barrio, el mate ante todo.

Siempre consciente de tu linaje, tu origen presente en cada pase.

Con cada gol, con cada jugada,

suenan los tambores de esta hinchada enamorada.

Con cada gol, con cada jugada,

la hinchada del mundo está más enamorada.

Con cada gol, con cada jugada,

se oyen los clamores de esta hinchada enamorada.

Con cada gol, con cada jugada,

la hinchada del mundo está más enamorada.

Messi, el Mesías, el Messi, el que sí.

El que sí nos dio la Copa después de tanto, por fin.

Messi, el Mesías, el Messi, el que sí.

El que sí nos dio la Copa, hizo a más de un pueblo feliz.

Talento argentino, genio del balón, el único al que todo el mundo quiso ver campeón.

Por siempre presente, nuestro capitán, se queda en nuestro cora, rey del fútbol toda la eternidad.