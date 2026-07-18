Bloquean 537 sitios de apuestas ilegales en provincia en una investigación por juego clandestino

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En la antesala de la final del Mundial, la Justicia bonaerense dispuso el bloqueo de 537 sitios web de apuestas online ilegales, en el marco de una investigación por presuntas infracciones al artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la explotación clandestina de juegos de azar.

La resolución fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, tras una investigación que contó con el aporte de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA).

Según la pesquisa, las plataformas operaban al margen del sistema legal, sin habilitación oficial ni los controles técnicos exigidos para garantizar la transparencia de los juegos y la aleatoriedad de los resultados.

Uno de los aspectos que más preocupó a los investigadores fue la falta de mecanismos eficaces para verificar la identidad de los usuarios, una situación que permitía el acceso de menores de edad a sitios de apuestas. Además, se detectaron numerosas dificultades para que los apostadores pudieran retirar sus ganancias, generando perjuicios económicos.

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, destacó el trabajo conjunto entre el organismo y la Justicia y afirmó que “cada sitio ilegal que logramos bloquear es una puerta menos de acceso a un circuito clandestino que no protege a los jugadores ni impide el ingreso de menores”.

En la misma línea, el fiscal Ferrari remarcó la importancia de la coordinación entre organismos públicos y privados para combatir el crecimiento del juego ilegal y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a este fenómeno.

La medida fue implementada a través de los protocolos vigentes con la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), encargado de coordinar el bloqueo de los dominios junto a las empresas proveedoras del servicio de Internet.

La investigación también reveló que las organizaciones que administran estas plataformas suelen reclutar adolescentes y jóvenes para actuar como “cajeros” o intermediarios de las apuestas, ofreciéndoles pequeñas comisiones e incorporándolos a circuitos vinculados al juego clandestino.

Desde la Fiscalía advirtieron que el bloqueo de sitios ilegales es una tarea permanente, ya que continuamente aparecen nuevas páginas para reemplazar a las que son dadas de baja. En ese contexto, confirmaron que la investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar con nuevas medidas para desarticular estas redes.