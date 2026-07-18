Inglaterra derrotó a Francia 6-4 y se quedó con el tercer puesto

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Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 al derrotar este sábado a Francia por 6 a 4, en un encuentro electrizante disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel fue ampliamente superior durante la primera mitad, llegó a sacar una ventaja de cuatro goles y resistió la reacción francesa para asegurarse el último lugar del podio.

Los ingleses comenzaron con todo y abrieron el marcador a los 3 minutos por intermedio de Declan Rice. A los 18 aumentó Ezri Konsa y, antes del descanso, Bukayo Saka convirtió por duplicado para establecer un contundente 4-0 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, Francia reaccionó de la mano de Kylian Mbappé, quien anotó dos goles y volvió a demostrar su jerarquía. Bradley Barcola y Ousmane Dembélé también se hicieron presentes en la red para poner suspenso al encuentro y acercar a los franceses en el marcador.

Sin embargo, cuando el partido parecía complicarse para Inglaterra, Saka completó su hat-trick al convertir de penal, mientras que Jude Bellingham selló el definitivo 6-4 con una brillante acción individual en tiempo de descuento.

Además del tercer puesto para Inglaterra, el encuentro dejó una marca histórica para Mbappé, quien con su doblete se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, aunque su actuación no alcanzó para evitar la caída de Francia en el partido por el tercer puesto.