Domingo fresco e inestable en Nueve de Julio: lloviznas por la mañana, cielo cubierto y una semana con bajas temperaturas

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Nueve de Julio transita un domingo con características plenamente invernales, luego del ingreso de un frente frío que puso fin a varios días con temperaturas más templadas de lo habitual para julio.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 6° y presenta condiciones inestables durante las primeras horas del día, con probabilidad de lloviznas y cielo completamente cubierto.

Hacia la tarde, el tiempo tenderá a mejorar de manera gradual. El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 14°, mientras que por la noche continuarán las abundantes nubes, aunque con una disminución de las precipitaciones.

El cambio de tiempo responde al avance de un frente frío sobre la provincia de Buenos Aires, que dejó atrás el ambiente templado de los últimos días y dio paso a una masa de aire más fría y húmeda. La presencia de viento del sector sudeste favorecerá un marcado descenso térmico y mantendrá el ambiente fresco durante toda la jornada.

Mientras gran parte de la provincia de Buenos Aires permanece bajo condiciones de inestabilidad, el pronóstico indica que las lluvias tenderán a perder intensidad hacia la segunda mitad del domingo, coincidiendo con la disputa de la final del Mundial entre Argentina y España. Sin embargo, el cielo continuará mayormente nublado y el ambiente seguirá frío.

El tiempo en Nueve de Julio para los próximos días

La nueva semana mantendrá temperaturas típicas del invierno, con mínimas que oscilarán entre los 5° y 8° y máximas que se ubicarán entre los 13° y 15°.

Pronóstico extendido:

Lunes: mínima 6° y máxima 14°.

mínima 6° y máxima 14°. Martes: mínima 8° y máxima 13°.

mínima 8° y máxima 13°. Miércoles: mínima 5° y máxima 15°.

mínima 5° y máxima 15°. Jueves: mínima 7° y máxima 14°.

mínima 7° y máxima 14°. Viernes: mínima 6° y máxima 15°.

mínima 6° y máxima 15°. Sábado: mínima 6° y máxima 15°.

Los modelos meteorológicos anticipan una semana con alternancia de nubosidad, algunos períodos de mejora y temperaturas acordes a la segunda quincena de julio, sin descartar nuevos episodios de inestabilidad sobre el centro de la provincia de Buenos Aires.