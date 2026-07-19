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Monseñor Ariel Torrado Mosconi: “El trigo y la cizaña los podemos encontrar en lo más profundo de nuestro corazón”

El Obispo de Nueve de Julio presidió la misa transmitida para toda la Diócesis de Nueve de Julio y llamó a vivir con discernimiento y paciencia frente a la permanente lucha entre el bien y el mal, tanto en la vida personal como en la familia, la Iglesia y la sociedad

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La celebración eucarística fue presidida por el obispo de Nueve de Julio, Mons. Ariel Torrado Mosconi, quien centró su homilía en la parábola del trigo y la cizaña proclamada en el Evangelio de San Mateo. Ante los fieles en la Cattedral Santo de Domingo y quienes siguieron la transmisión de Cadena Nueve, sostuvo que esa realidad “la podemos encontrar en lo más profundo de nuestro corazón”, pero también en las familias, la Iglesia, el gobierno y todos los ámbitos de la vida.

El prelado afirmó que, frente a esa convivencia entre el bien y el mal, Jesús propone dos actitudes fundamentales: “discernimiento y paciencia”.

Explicó que muchas veces existe la tentación de querer arrancar inmediatamente la “cizaña”, aunque el Evangelio invita a esperar, reconocer los tiempos de Dios y fortalecer aquello que hace crecer el bien.

Como parte de su reflexión recordó la conocida historia de los dos lobos que habitan en el interior de cada persona y remarcó que “va a vencer el que vos alimentes”, invitando a cultivar el amor, la misericordia, el perdón y la esperanza como camino de vida cristiana.

El obispo concluyó exhortando a los fieles a cultivar el bien, fortalecer la fe y practicar la paciencia en la vida cotidiana, confiando en que será Dios quien, al final de los tiempos, hará justicia definitiva y separará el bien del mal.

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