Nueve de Julio le dijo gracias a la Selección tras el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026

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Más allá del resultado de la final, la comunidad de Nueve de Julio salió a las calles para agradecer el recorrido de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el equipo nacional finalizó como subcampeón.

Impulsados principalmente por jóvenes y adolescentes, aunque acompañados también por familias y personas de todas las edades, cientos de vecinos se concentraron en la Plaza Belgrano y en la intersección de las avenidas Mitre y Vedia para expresar su reconocimiento al plantel argentino.

Con cánticos, bocinazos, espuma, banderas y camisetas celestes y blancas, el centro de la ciudad se transformó en un punto de encuentro donde predominó el orgullo por el desempeño de la Selección. Entre las canciones más repetidas se escucharon el clásico “El que no salta es un inglés” y un emotivo “¡Gracias por todo!”, dedicado a los jugadores y al cuerpo técnico.

“Estamos contentos por ser subcampeones”, expresaban muchos de los presentes, resaltando el esfuerzo y la entrega del equipo a lo largo del certamen.

Lejos de vivirse como una derrota, el sentimiento general fue de gratitud y reconocimiento. Los vecinos coincidieron en que Argentina dejó todo en la cancha y cayó ante una selección de España que mostró un gran nivel futbolístico y fue superior en la final.

La fiesta espontánea dejó en claro que, más allá del resultado, el pueblo de Nueve de Julio valoró el compromiso, la actitud y el camino recorrido por la Selección Argentina en el Mundial 2026.