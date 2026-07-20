Gas para tres viviendas del barrio Los Abuelos gracias a un trabajo conjunto entre instituciones

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Tres viviendas del barrio Los Abuelos ya cuentan con servicio de gas a partir de un trabajo articulado entre instituciones de la comunidad que permitió concretar las instalaciones y, al mismo tiempo, brindar una experiencia formativa a estudiantes del Centro de Formación Profesional N.º 401.

Las tareas fueron realizadas por alumnos de la institución educativa en el marco de sus prácticas profesionalizantes, lo que les permitió aplicar en un contexto real los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación.

La iniciativa se llevó adelante con la participación de la Municipalidad de Nueve de Julio, la Fundación Marianista y la CEyS Mariano Moreno, que coordinaron acciones para aportar los materiales necesarios, confeccionar los planos y brindar el acompañamiento técnico requerido para la ejecución de las obras.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de articulaciones, que permiten dar respuesta a necesidades concretas de los vecinos mientras fortalecen la capacitación práctica de los futuros profesionales.

El proyecto busca continuar avanzando con nuevas intervenciones en el barrio Los Abuelos, con la intención de extender las instalaciones de gas a otras viviendas y seguir mejorando las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios esenciales para más familias.