Invitan a una jornada de formación política sobre “La Comunidad Organizada”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Comisión de Formación Política del Movimiento Justicialista Nuevejuliense invita a participar de una nueva jornada de capacitación y debate que se desarrollará el próximo viernes 24 de julio, a las 20 horas, en la sede de Luz y Fuerza, ubicada en calle Salta 1468.

En esta oportunidad, el profesor Guillermo Acuña brindará la charla titulada “La Comunidad Organizada: la doctrina peronista y su vigencia en los tiempos actuales”, una propuesta destinada a reflexionar sobre uno de los textos más importantes del pensamiento justicialista.

Desde la organización destacaron que La Comunidad Organizada no es una novela, sino un texto político y filosófico basado en el discurso que Juan Domingo Perón pronunció el 9 de abril de 1949, durante el acto de clausura del Primer Congreso Nacional de Filosofía, realizado en la ciudad de Mendoza. Posteriormente, ese discurso fue editado como libro y se convirtió en una de las obras centrales de la doctrina justicialista.

Los organizadores señalaron que el encuentro buscará analizar la vigencia de esos conceptos en el contexto actual, promoviendo el intercambio de ideas y la formación política de militantes, simpatizantes y vecinos interesados en la temática.

La convocatoria es abierta y desde el Movimiento Justicialista Nuevejuliense invitaron a la comunidad a participar de la actividad.