Juez de Faltas de Pellegrini presentó ‘SOS ciudad’ sobre comunidades cercanas

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El Dr. Gastón La Menza presentó este viernes su primer libro, SOS Ciudad, en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen, en un encuentro que reunió a profesionales y público interesado en debatir sobre los desafíos que atraviesan las comunidades urbanas.

Durante la actividad, el autor explicó que el título de la obra representa un juego de palabras: por un lado, un llamado de auxilio para rescatar a las ciudades de las problemáticas actuales y, por otro, una invitación a que cada ciudadano se involucre activamente en la construcción de comunidades más accesibles, resilientes y amigables para vivir.

La Menza, quien se desempeña como Juez de Faltas del partido de Pellegrini y cuenta con experiencias de vida en distintos lugares del país y del exterior, mantuvo un intercambio con los asistentes sobre diversos temas abordados en el libro. Entre ellos se destacaron el impacto de las nuevas tecnologías, el grooming, los ciberdelitos, la seguridad vial, la contaminación, el uso de los espacios públicos, los loteos, el orden urbano y la estructura tributaria.

En SOS Ciudad, el autor plantea una mirada crítica sobre las demandas contemporáneas que enfrentan las ciudades y sostiene la necesidad de actualizar las políticas públicas y las herramientas de gestión para responder a una realidad en permanente transformación, marcada por el acelerado avance de la tecnología.

A lo largo de sus páginas, la obra invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de los entornos urbanos. Si bien reconoce que muchas de las preguntas aún no tienen respuestas definitivas, propone abordar los desafíos mediante soluciones innovadoras que integren tecnología, sostenibilidad y una mayor participación de la ciudadanía.

La presentación se desarrolló en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen, consolidándose como un espacio de intercambio y reflexión sobre el futuro de las ciudades y el rol que cada vecino puede desempeñar en la construcción de comunidades más ordenadas, inclusivas y sostenibles.