Fabián Beltrán vuelve a la Subsecretaría de Seguridad para aportar experiencia y compromiso con Nueve de Julio

En una fecha especial como el Día del Amigo, este lunes 20 de julio, a las 11.15 horas, Fabián Beltrán volverá a asumir la conducción de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, responsabilidad que ya ejerció entre enero de 2022 y abril de 2024.

Su regreso se produce tras la renuncia presentada por Walter Depaoli por motivos personales y representa la vuelta de un funcionario con amplia experiencia en materia de seguridad y un profundo conocimiento de la realidad del distrito.

Nacido y criado en Patricios, Beltrán es reconocido no solo por su extensa carrera policial, sino también por haber mantenido siempre un perfil de cercanía con la comunidad. A pesar de haber ocupado importantes cargos dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, eligió seguir viviendo en su pueblo natal, conservando el vínculo cotidiano con sus vecinos y con las instituciones que forman parte de la vida social de la localidad.

Ingresó a la Escuela de Policía Juan Vucetich en 1985 y egresó en 1987.

Su primer destino fue la Comisaría de Nueve de Julio. A partir de allí desarrolló una carrera de más de 32 años y seis meses en la fuerza bonaerense, desempeñándose, entre otras funciones, como jefe de la Patrulla Rural de Nueve de Julio, jefe de la Estación de Policía local, jefe de la Policía Comunal, subjefe de la Departamental Trenque Lauquen y jefe de la Jefatura Departamental de Seguridad Pehuajó, retirándose en 2017 con la jerarquía de Comisario Mayor.

A lo largo de su trayectoria fue reconocido por sus superiores por su profesionalismo, capacidad de conducción y compromiso con el servicio público, cualidades que motivaron su convocatoria para regresar a la función municipal.

Durante su primera gestión como subsecretario impulsó el fortalecimiento del Centro de Monitoreo, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, el avance del programa Ojos en Alerta y una estrecha articulación con las fuerzas de seguridad, Bomberos, Defensa Civil, entidades rurales y diferentes instituciones intermedias.

Sin embargo, quienes lo conocen destacan que su compromiso con la comunidad trascendió la función pública. Beltrán participó activamente de distintas instituciones locales y colaboró en iniciativas sociales y culturales. Entre ellas sobresale su permanente apoyo a los Corsos de Patricios, uno de los eventos culturales más representativos del distrito, que cada enero reúne a miles de vecinos y visitantes, reafirmando su identidad con la localidad donde nació y continúa viviendo.

Su regreso a la Subsecretaría representa la incorporación de un funcionario con experiencia, conocimiento del territorio y una fuerte vocación de servicio, características que lo convierten en una figura respetada tanto dentro de las fuerzas de seguridad como en la comunidad nuevejuliense.

Este lunes, en coincidencia con el Día del Amigo, Fabián Beltrán volverá a asumir un desafío que conoce de cerca: trabajar por la seguridad de los vecinos de Nueve de Julio, desde un lugar en el que la experiencia profesional se combina con el compromiso de quien nunca dejó de sentirse parte de su comunidad.