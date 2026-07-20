La Luna con reconocimiento Mundial

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La jornada recuerda el histórico alunizaje de la misión Apolo 11, que el 20 de julio de 1969 llevó por primera vez al ser humano a la superficie lunar. Además, busca destacar los avances logrados por los distintos países en la exploración de la Luna y promover su utilización sostenible y con fines pacíficos.

En el marco de esta celebración, la ONU también pone de relieve las nuevas misiones de exploración, como el programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la Luna y preparar el camino para futuras misiones a Marte. Tras un histórico sobrevuelo lunar, la tripulación de Artemis II visitó la sede de las Naciones Unidas para transmitir un mensaje de cooperación internacional y trabajo conjunto en la exploración espacial.

El papel de la ONU

Desde el inicio de la era espacial, las Naciones Unidas impulsan el uso pacífico del espacio ultraterrestre. A través de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), el organismo promueve la cooperación entre los Estados, el desarrollo de normas internacionales y la utilización de la tecnología espacial para beneficio de toda la humanidad.

Curiosidades sobre la Luna

Los astronautas de las misiones Apolo trajeron a la Tierra alrededor de 382 kilos de rocas lunares , que aún hoy continúan siendo objeto de investigación científica.

, que aún hoy continúan siendo objeto de investigación científica. La Luna desempeña un papel fundamental en la estabilidad del eje terrestre , ayudando a moderar el clima del planeta.

, ayudando a moderar el clima del planeta. Debido a que la rotación de la Luna está sincronizada con la de la Tierra, siempre observamos la misma cara desde nuestro planeta. La cara oculta fue fotografiada por primera vez por una sonda soviética en 1959.

El Día Internacional de la Luna invita a reflexionar sobre los logros alcanzados en la exploración espacial y a fomentar la cooperación internacional para que el espacio continúe siendo un ámbito dedicado a la ciencia, la investigación y el beneficio de toda la humanidad.