Día del Amigo: una fecha nacida de la llegada a la Luna que este año encontró un reflejo en el abrazo de todo un país a la Selección

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 20 de julio, los argentinos celebran el Día del Amigo, una fecha profundamente arraigada en la cultura nacional y que tiene un origen tan singular como simbólico: la llegada del hombre a la Luna.

La iniciativa fue impulsada por Enrique Ernesto Febbraro, un profesor, odontólogo y locutor argentino, quien consideró que el histórico alunizaje del Apolo 11, el 20 de julio de 1969, era un acontecimiento que había unido a la humanidad bajo un mismo sentimiento de esperanza. Convencido de que ese momento debía convertirse en un símbolo de fraternidad, envió alrededor de 1.000 cartas a personas de distintos países proponiendo instaurar el Día del Amigo. Recibió cerca de 700 respuestas positivas, dando origen a una celebración que con el tiempo trascendió las fronteras argentinas y también se adoptó en países como Brasil, Uruguay, Chile y España.

Aunque existe el Día Internacional de la Amistad, establecido por las Naciones Unidas para el 30 de julio a partir de una propuesta surgida en Paraguay en 1958, en Argentina la fecha del 20 de julio conserva un significado especial y se vive con reuniones, encuentros y mensajes entre amigos.

Un año en el que la amistad también se expresó como gratitud

La celebración de este año encontró un paralelismo con un hecho que conmovió al país. Apenas un día antes, este 19 de julio, la Selección Argentina de Futbol finalizó una destacada campaña al quedarse con el subcampeonato de la Copa del Mundo FIFA 2026, despertando una enorme muestra de cariño y reconocimiento por parte de la sociedad.

En distintos puntos del país, miles de personas salieron a las calles para agradecer el esfuerzo, el compromiso y la entrega del equipo, en una demostración de apoyo que trascendió el resultado deportivo. El afecto hacia las jugadoras se convirtió en un mensaje de unidad y orgullo nacional.

En ese contexto, el Día del Amigo adquirió un significado aún más profundo: además de celebrar los vínculos personales, la fecha también reflejó el sentimiento colectivo de un pueblo que supo reconocer y acompañar a sus representantes, demostrando que la amistad, el respeto y la gratitud también pueden expresarse como sociedad.