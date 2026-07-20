Thiago Vera evoluciona favorablemente: dejó el respirador y continúa su recuperación tras el grave accidente

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Thiago Vera continúa mostrando signos de mejoría en su recuperación luego del grave siniestro vial que conmocionó a la comunidad de Nueve de Julio. El joven permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde el último parte médico reflejó una evolución positiva.

Según informó el equipo médico, Thiago no presentó fiebre durante las últimas 24 horas, lo que permitió reducir y ajustar el tratamiento antibiótico específico que recibe tras detectarse una bacteria en las heridas quirúrgicas del cráneo y de una de sus piernas. Ambas lesiones evolucionan favorablemente y la herida ya fue cerrada.

Uno de los avances más importantes es que ya lleva 48 horas respirando por sus propios medios, luego de ser desvinculado del respirador mecánico. Además, los profesionales comenzaron el proceso para retirar progresivamente la cánula de traqueostomía, desinflando el balón que protege la vía aérea, un paso clave para que pueda recuperar funciones como tragar y hablar en el futuro.

Desde el hospital también señalaron que el paciente tolera correctamente la alimentación, responde a órdenes simples, abre los ojos cuando se le habla y dirige la mirada, indicadores considerados muy positivos dentro de su cuadro neurológico. Asimismo, destacaron que no volvió a presentar pérdidas de líquido ni signos de nuevas complicaciones infecciosas, uno de los aspectos que más preocupaban al equipo tratante.

No obstante, los especialistas aclararon que el camino hacia la recuperación será largo. Explicaron que los pacientes con traumatismos neurológicos graves suelen requerir entre seis meses y un año de rehabilitación, además de un intenso trabajo para recuperar la fuerza muscular perdida tras una prolongada internación en terapia intensiva y varios días de asistencia respiratoria mecánica.

El estado general de Thiago es estable y los médicos remarcaron que, aunque aún resta un extenso proceso de recuperación, los avances registrados en los últimos días representan un paso muy importante y generan expectativas alentadoras para su evolución.

Es de recordar que Thiago Vera sufrió gravísimas lesiones luego de ser atropellado por un colectivo en Mar del Plata. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho, entre ellas la versión de que la unidad habría sufrido una falla en los frenos. Ese aspecto forma parte de la investigación judicial y deberá ser confirmado por las pericias correspondientes.

En tanto está abierta una cuenta para poder ayudar a la familia en las necesidades del tratamiento en: Diegooscarvera1977. Titular Diego Oscar Vera (papá de Thiahgo) Tarjeta Digital Naranja X.

En Nueve de Julio sigue una cadena de oración y se sumó en sus rezos el Grupo Pironiano.