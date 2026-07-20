Intentó asaltar a un vecino de Dudignac armado con un fierro, pero huyó al llegar el hijo de la víctima

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Un vecino de Dudignac fue víctima de un intento de robo durante la tarde del domingo, en un hecho que es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial Mercedes.

De acuerdo con la información recabada por Cadena Nueve, un joven llegó hasta la vivienda de Avda. Saralegui 563 a bordo de una motocicleta e ingresó sorpresivamente al domicilio. Fue luego del gol de España. Para evitar ser identificado llevaba colocado un casco que cubría su rostro y portaba un fierro o arma recortada con el que intimidó al propietario de la vivienda, Oscar Grecco.

El delincuente exigía dinero en efectivo y otros objetos de valor, teniendo en cuenta que Grecco desarrolla una actividad comercial vinculada a la compra y venta de artículos de valor.

Mientras mantenía amenazada a la víctima, arribó al domicilio el hijo del propietario. Al advertir su presencia, el asaltante decidió abandonar el robo y escapó corriendo del lugar, dejando la motocicleta en la que había llegado.

La Policía secuestró el rodado, cuya titularidad de dominio es materia de investigación, con el objetivo de identificar al autor del hecho y determinar si la moto posee algún pedido de secuestro o está vinculada a otros ilícitos.

La UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes interviene en la causa, que fue caratulada como “Tentativa de Robo”. Los investigadores trabajan sobre distintas medidas para identificar y localizar al sospechoso, quien logró darse a la fuga.