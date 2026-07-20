El ajedrez, una herramienta para la paz: por qué la ONU celebra el 20 de julio como Día Mundial

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Mucho más que un juego de estrategia, el ajedrez es considerado por las Naciones Unidas una herramienta capaz de fomentar la educación, la inclusión social y la cultura de la paz. Por ese motivo, la Asamblea General proclamó el 20 de julio como Día Mundial del Ajedrez, una fecha que también recuerda la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), creada en París en 1924.

La ONU destaca que el ajedrez trasciende las diferencias de idioma, edad, género, religión, condición económica o capacidad física, convirtiéndose en un espacio de encuentro que favorece el diálogo, el respeto y la cooperación entre personas y comunidades.

Un juego con impacto social

El organismo internacional sostiene que el deporte, el arte y las actividades intelectuales tienen un papel clave en la construcción de sociedades más inclusivas. En ese contexto, el ajedrez contribuye a los objetivos de la Agenda 2030 al fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Además, promueve valores como la igualdad de oportunidades, la tolerancia y el respeto mutuo, al tiempo que favorece la participación de mujeres, niñas y grupos históricamente excluidos.

Una historia que atravesó continentes

Los orígenes del ajedrez se remontan al Chaturanga, un antiguo juego surgido en la India durante el período Gupta. Con el paso de los siglos evolucionó en Persia bajo el nombre de Shatranj y, a través de las rutas comerciales, llegó a Europa y luego al resto del mundo.

Actualmente existen más de 2.000 variantes del juego y se estima que alrededor de 605 millones de adultos practican ajedrez de manera habitual en distintos países.

Datos que reflejan su alcance

Entre los datos destacados por la FIDE y la ONU sobresalen:

Cerca del 70% de la población adulta de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rusia e India jugó al ajedrez al menos una vez en su vida.

de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rusia e India jugó al ajedrez al menos una vez en su vida. Armenia fue el primer país en incorporar el ajedrez como materia obligatoria en las escuelas públicas.

fue el primer país en incorporar el ajedrez como materia obligatoria en las escuelas públicas. En 2024 , la FIDE consiguió un Récord Guinness con más de 7,28 millones de partidas disputadas en 24 horas .

, la FIDE consiguió un con más de . Desde el punto de vista matemático, la cantidad de partidas posibles supera ampliamente el número estimado de átomos del universo observable, lo que convierte al ajedrez en un campo de interés para la investigación científica y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Una fecha con mirada hacia el futuro

El Día Mundial del Ajedrez se suma a otras conmemoraciones impulsadas por Naciones Unidas, como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, celebrado el 6 de abril, y el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre.

Con esta jornada, la ONU busca reafirmar que el ajedrez no solo fortalece la capacidad de análisis y la concentración, sino que también representa una herramienta para construir sociedades más pacíficas, inclusivas y comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.