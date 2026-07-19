Cuando la derrota también deja un triunfo

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Hay derrotas que duelen mucho más que otras. Una final del mundo es una de ellas. Argentina soñaba con retener la Copa y volver a escribir otra página dorada en su historia, pero esta vez el desenlace fue distinto. La ilusión quedó en el camino y el trofeo cambió de manos. Sin embargo, cuando baja la temperatura de la derrota, aparecen las enseñanzas.

La primera es que en el deporte no existen los reinados eternos. Llegar a una final ya representa un mérito enorme en un fútbol cada vez más competitivo. Sostenerse entre los mejores durante tantos años requiere trabajo, planificación y un grupo humano sólido. Y eso volvió a demostrar la Selección Argentina.

La segunda enseñanza tiene que ver con la identidad. Este equipo nunca renunció a su estilo, incluso en los momentos más difíciles. Compitió con personalidad, convencido de una idea y sin depender únicamente de las individualidades. Esa identidad fue la que lo llevó otra vez a disputar el partido más importante del planeta.

También queda una lección para los hinchas. Acostumbrados a una etapa de conquistas inolvidables, es lógico que la derrota genere frustración. Pero el deporte también consiste en aceptar que del otro lado hay un rival que puede ser mejor. Reconocerlo no disminuye los logros obtenidos ni borra una etapa que ya quedó grabada para siempre en la historia del fútbol argentino.

Finalmente, esta final perdida debe servir como punto de partida y no como punto final. Los grandes equipos se construyen tanto con las victorias como con las derrotas. La capacidad de levantarse, corregir errores y volver a intentarlo es lo que distingue a las verdaderas potencias.

Argentina no pudo retener la Copa. Es cierto. Pero también es cierto que volvió a demostrar que pertenece a la élite del fútbol mundial.

Y si algo enseñó esta Selección en los últimos años es que el éxito no siempre se resume en levantar un trofeo, sino en competir con dignidad, representar a un país con orgullo y dejar la certeza de que siempre habrá un nuevo desafío por conquistar.