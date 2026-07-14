La segunda quincena de julio llega con temperaturas más altas y regresan las lluvias

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La segunda quincena de julio comenzará con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en gran parte de la Argentina, luego de un inicio de invierno dominado por una de las irrupciones de aire polar más intensas de los últimos años. De acuerdo con las últimas proyecciones del modelo europeo ECMWF, el ingreso de una masa de aire más templado y húmedo provocará un aumento generalizado de las temperaturas y favorecerá el regreso de las lluvias sobre distintas provincias de la región Pampeana.

Durante la primera mitad del mes, gran parte del territorio nacional experimentó jornadas de frío extremo, con heladas generalizadas, temperaturas mínimas excepcionalmente bajas y nevadas de consideración en la zona cordillerana. En ese período, las precipitaciones fueron muy escasas en la mayor parte del país, situación que generó preocupación en varios sectores productivos.

Sin embargo, desde esta semana comenzará a consolidarse un escenario completamente diferente. Los especialistas anticipan que la circulación de aire templado desde el norte modificará progresivamente las condiciones atmosféricas, especialmente en el centro y norte del país.

Temperaturas por encima de lo normal

El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que el mapa de anomalías térmicas elaborado por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Mediano Plazo (ECMWF) muestra valores positivos prácticamente en toda la región central y norte de la Argentina.

“En amplios sectores del NOA, Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y parte de Buenos Aires las temperaturas medias podrían ubicarse entre 2 °C y 4 °C por encima de los valores normales para mediados de julio”, señaló el especialista.

El pronóstico marca un fuerte contraste respecto de la primera parte del mes, cuando la persistencia de la masa de aire polar generó anomalías negativas, intensas heladas y registros mínimos que, en algunos casos, batieron récords para la época.

Según De Benedictis, aunque las mañanas continuarán siendo frías en varias regiones, el rigor del invierno comenzará a ceder. “Durante la próxima semana las mañanas seguirán siendo frías en varias regiones, pero la intensidad del frío disminuirá y las tardes serán considerablemente más templadas”, explicó.

Regresan las lluvias a la provincia

Además del ascenso térmico, otro de los cambios relevantes será el retorno de las precipitaciones. El modelo europeo proyecta anomalías positivas de lluvias sobre buena parte de la región Pampeana, abarcando sectores de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Santa Fe y áreas vecinas.

Esto indica que durante los próximos días podría registrarse una mayor frecuencia de eventos de lluvia respecto del promedio climático habitual para esta época del año, luego de varias semanas con escasos aportes de agua.

La combinación entre el ingreso de humedad y el aumento de las temperaturas favorecerá el desarrollo de condiciones más estables para los cultivos de invierno y permitirá mejorar la disponibilidad hídrica en numerosas zonas agrícolas.

Un alivio para el campo

El cambio de patrón meteorológico también representa una noticia alentadora para el sector agropecuario. La disminución de la intensidad de las heladas reducirá el riesgo de daños sobre los cultivos y las pasturas, mientras que las lluvias contribuirán a recomponer la humedad de los suelos, un factor clave para el desarrollo de la campaña agrícola.

Los especialistas coinciden en que, si bien el invierno continuará presente y no se descartan nuevos ingresos de aire frío durante las próximas semanas, el escenario previsto para la segunda quincena de julio ofrece condiciones mucho más favorables que las registradas en el comienzo del mes, marcando un respiro tanto para la población como para la producción agropecuaria.